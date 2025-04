El desgarrador mensaje de Priscila Matulich, hermana de Brianna: “Me dejó muerta en vida” A días de la sentencia por la muerte de Brianna Matulich, la joven atropellada en la Autovía 17 de Octubre, Priscila relató el dolor que atraviesa la familia, apuntó contra el acusados y criticó el cambio de caratula: "Hoy siento que si me hubiera ido con mi hermana, mi vida tampoco valiera nada". El próximo 7 de mayo se conocerá la sentencia.

Priscila Matulich, sobreviviente del brutal siniestro vial en la Autovía 17 de Octubre que le arrebató la vida a su hermana Brianna Matulich en la madrugada del 31 de diciembre de 2023, rompió el silencio con un estremecedor mensaje en redes sociales.

A días de que se conozca el veredicto contra Esteban González, el conductor acusado de causar la tragedia mientras corría una picada en estado de ebriedad, Priscila expresó su profundo dolor y su reclamo desesperado de justicia:

“Nunca escribí nada porque desde que pasó eso, no se me hizo fácil hablar de esto…”, comenzó Priscila en su publicación, recordando el dolor que la atraviesa desde aquella madrugada previa a Año Nuevo y apuntó directamente contra González: “Este irresponsable al volante me arrebató a mi compañera, mi hermana, la que siempre estaba conmigo. Hoy para mí es súper difícil vivir con esto. Este ‘señor’ me dejó marcada de por vida y no solo por mis cicatrices. Hoy siento que si me hubiera ido con mi hermana, mi vida tampoco valiera nada. Mi hermana era una persona buena, llena de vida, sueños y proyectos, y este irresponsable se llevó todo eso.”

Con profunda indignación, remarcó que González “no fue capaz ni siquiera de socorrerme a mí, aunque hoy en día me dejó muerta en vida y no solo a mí, a toda mi familia.”

“Me parece muy cara dura ponerse a hacer tremendo show y atreverse a pedir perdón, sabiendo que un perdón no me va a devolver a mi hermana, cuando ni siquiera fue capaz de mirarme ni a mí ni a mi familia”, dijo criticando el accionar del acusado durante el proceso judicial.

Sobre la posibilidad de una condena leve, expresó su frustración con el sistema de justicia: “Me parece injusto que la justicia hoy en día no se ponga en nuestro lugar en este momento tan difícil que estamos pasando con mi familia y quieran darle solo 6 años con todo el daño que causó, y viendo cómo nos dejó. Yo solo quiero que este ‘señor’ se pudra en la cárcel.”

“Cuni te extraño cada día de mi vida y te voy a amar para siempre. Justicia por Brianna”, concluyó Priscila, conmoviendo a cientos de vecinos que exigen una condena ejemplar.

La causa en su etapa final

El próximo 7 de mayo, los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Marcelo Bersanelli darán a conocer el veredicto contra Esteban González. El tribunal deberá decidir si se trata de un hecho “doloso” o “culposo”. Por el hecho, el acusado podría recibir una pena de entre tres y veinte años de prisión, según la calificación legal que elija el tribunal.

“Lo importante de este juicio va a ser el encuadre, y eso puede generar controversia”, adelantó una fuente judicial a este medio, en la previa al debate de valoración de pruebas al que fue sometido Esteban González, el empleado bancario procesado por “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual

Indignación familiar ante un posible cambio en la carátula judicial

La madrugada del 31 de diciembre de 2023, mientras la ciudad se preparaba para recibir el Año Nuevo, Esteban González, quien conducía una camioneta bajo los efectos del alcohol y en plena picada, embistió a las hermanas Matulich en la autovía 17 de Octubre. Brianna, de 17 años, perdió la vida en el acto, mientras que Priscila sufrió fracturas expuestas en ambas piernas. El echo también afectó a su hermano menor, Thiago, quien presenció el trágico momento y enfrenta secuelas emocionales.

La fiscalía lo procesó inicialmente por “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, un encuadre que podría significar una pena significativa. Sin embargo, en los alegatos surgió la posibilidad de una carátula más “benigna”, hecho que provocó la furia de la familia de la víctima.

El próximo 7 de mayo se sabrá finalmente si la justicia reconocerá la gravedad de los hechos o si, como temen los familiares, el castigo será insuficiente frente al dolor irreparable que dejó en la vida de todos los que amaban a Brianna.