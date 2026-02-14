Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que se realizó en los tribunales del barrio Roca la audiencia de apertura de investigación por el hecho ocurrido el 25 de octubre de 2025, que tiene como imputado a Fabricio Sebastián Sachi.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Cristian Olazábal solicitó la formalización del caso bajo la calificación provisoria de “resistencia a la autoridad” y requirió que se fije una nueva audiencia de incidentes con el objetivo de analizar una posible solución alternativa del conflicto. El magistrado interviniente, Jorge Odorisio, resolvió rechazar los planteos de la defensa y autorizó la apertura formal de la investigación por el plazo de ley.

Sachi, fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, se había negado a un control de alcoholemia y amenazó a la Policía: “Los voy a dejar sin trabajo”.

El hecho que se investiga

Según la reconstrucción oficial, el episodio ocurrió cerca de las 6:10 en la intersección de Cardenal Cagliero y Necochea de Comodoro Rivadavia, donde personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizaba un control vehicular y test de alcoholemia junto a efectivos de la Comisaría Seccional Segunda.

En ese contexto, Sachi habría arribado al lugar a bordo de un vehículo Nissan a alta velocidad y detuvo la marcha de manera brusca al advertir el operativo. Tras entregar la documentación requerida, se le indicó que debía someterse al test de alcoholemia, a lo que —de acuerdo con la acusación fiscal— se negó y profirió expresiones intimidatorias hacia la agente interviniente.

Siempre según la versión del Ministerio Público Fiscal, ante la reiteración de la orden por parte del responsable del operativo, el imputado volvió a negarse, adoptó una actitud más agresiva, rechazó firmar el acta de infracción, cerró el vehículo y se retiró del lugar a pie junto a su acompañante.

Sachi, en su cruce con un agente en Comodoro, en octubre de 2025, al negarse a un test de alcoholemia.

El fiscal sostuvo que “existe evidencia suficiente en la causa para sostener la existencia del hecho y la probable responsabilidad del imputado”, lo que habilita el avance de la investigación en la etapa preparatoria.

La postura de la defensa

La defensa del fiscal santacruceño está a cargo del abogado Francisco Oneto, letrado que defiende a involucrados en casos de corrupción, narcotráfico, y que en el último tiempo ganó mayor visibilidad y reconocimiento mediático al defender al presidente Javier Milei en la criptoestafa $Libra.

Francisco Oneto con el presidente Javier Milei.

Se convirtió en el hombre de confianza legal de Javier Milei tras la salida de Diego Spagnuolo, protagonista del escándalo de los audios en la causa Andis.

También es uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona. Otro de sus clientes es Federico “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico, detenido en Neuquén desde 2021 y extraditado a fines del año pasado.

Oneto participó por videoconferencia y solicitó el sobreseimiento de su asistido al considerar que la acción fue promovida de manera ilegal, argumentando que el caso habría estado atravesado por presiones externas y exposición mediática que afectarían la independencia del tribunal.

De manera subsidiaria, planteó la excepción por falta de acción, al sostener que el imputado dejó el vehículo antes del control y se dirigió a su domicilio, mientras que los agentes se habrían acercado posteriormente a requerirle documentación.

El fiscal rechazó esos planteos al señalar que, ante la posible comisión de un delito, el Ministerio Público tiene la obligación legal de promover la acción penal y que no existió vulneración normativa alguna, calificando el pedido de sobreseimiento como “prematuro”.

Finalmente, el juez Odorisio desestimó los argumentos de la defensa, dio por formalizada la investigación y dejó notificado al imputado sobre los hechos que se le atribuyen, con la defensa técnica garantizada.