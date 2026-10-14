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Un hombre de 42 años fue detenido este miércoles por la mañana en Río Gallegos, en el marco de una investigación por el presunto abuso sexual con acceso carnal de un joven de 17 años. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Almirante Brown al 1900, en la zona de la costanera, donde efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento y distintas pericias.

Según confirmaron fuentes policiales a La Opinión Austral, la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la familia del adolescente y está vinculada con un presunto contacto a través de redes sociales. La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz intervino en la investigación junto con otras dependencias policiales y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Uno de los datos más relevantes que surgieron durante el procedimiento es que el hombre ya había estado preso durante aproximadamente 10 años por delitos vinculados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil.

Efectivos de la Policía de Santa Cruz, junto a personal de la División Cibercrimen y la División de Investigaciones, durante el allanamiento en la vivienda de Almirante Brown al 1900

De acuerdo con la información a la que accedio La Opinión Austral, hace alrededor de una década trabajaba como guía turístico en el estuario de Río Gallegos. En ese contexto, habría establecido contacto con chicos que visitaban el lugar, según los antecedentes vinculados con aquella causa.

El antecedente penal salió a la luz tras su detención, aunque la investigación actual corresponde a un expediente diferente y deberá avanzar de acuerdo con las pruebas reunidas.

Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, y Luis Poblete, Comisario Mayor, Director de la Zona Sur de Investigaciones y Jefe del Departamento de Crimen Organizado e Investigación. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

La furgoneta blanca, clave en la investigación

La detención se concretó este miércoles cerca de las 9:30, durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Almirante Brown al 1900, en Río Gallegos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Santa Cruz, con intervención de la División Cibercrimen y la División de Investigaciones. Según las primeras informaciones, el hombre se habría resistido al accionar policial antes de ser trasladado a una dependencia de la ciudad.

Durante el procedimiento, los investigadores detectaron contradicciones en la declaración del acusado. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre habría negado tener una furgoneta blanca que era de interés para la causa. Sin embargo, cuando los efectivos ingresaron al domicilio para realizar el allanamiento, encontraron el vehículo oculto en un garaje de la propiedad.

Los peritajes forman parte de las medidas dispuestas para recolectar evidencias que permitan esclarecer el hecho denunciado. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los investigadores buscan determinar si la camioneta fue el lugar donde se habría producido el abuso denunciado por el joven de 17 años. Para ello, personal de Criminalística continuaba trabajando en la vivienda con el objetivo de recolectar elementos de interés, realizar pericias biológicas y analizar posibles evidencias que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

En paralelo, la investigación apunta a esclarecer cómo se produjo el contacto entre el acusado y el adolescente. La causa está vinculada con una presunta captación a través de redes sociales, por lo que los investigadores prevén analizar dispositivos electrónicos y comunicaciones digitales para determinar la modalidad de acercamiento. Entre las hipótesis que se examinan se encuentra el posible uso de perfiles falsos para establecer vínculos con menores de edad.

Por el momento, no se informó oficialmente qué plataforma habría sido utilizada ni si existen otras posibles víctimas o personas involucradas.

La investigación continúa en etapa preliminar y la Justicia deberá determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas.