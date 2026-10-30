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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz publicó un video en reconocimiento a todas las personas e instituciones que participaron del operativo de búsqueda de José y Leo Virreira, los hermanitos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos mientras pasaban el día en la zona de Palermo Aike.

Durante cinco jornadas, equipos de búsqueda y rescate trabajaron intensamente para dar con el paradero de los niños. El despliegue involucró a distintas fuerzas de seguridad, organismos provinciales, profesionales de la salud, equipos de emergencia y colaboradores particulares, que aportaron recursos y conocimientos para llevar adelante el operativo.

En las imágenes compartidas en redes sociales, el Ministerio reflejó parte del trabajo realizado en el lugar y expresó su agradecimiento a quienes formaron parte de las tareas.

“Desde el Ministerio de Seguridad queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada institución, organismo, equipo de trabajo y colaborador que participó en el operativo de búsqueda en Palermo Aike”, señalaron desde el organismo.

Además, destacaron que fueron jornadas de intenso trabajo, en las que distintas áreas y especialidades unieron esfuerzos con un mismo compromiso. Sin embargo, también remarcaron el dolor que dejó el desenlace del caso y expresaron su acompañamiento a las familias de José y Leo.

Reconocimiento a las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia

Entre los organismos y dependencias que participaron del operativo se encuentran Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Caminera, División de Investigaciones (DDI), División Operaciones Rurales (DOR), Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), División Canes, Superintendencia de Bomberos, Infantería y Criminalística.

También colaboraron Distrigas, Servicios Públicos, Protección Civil, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Agrario Provincial y la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.

Buzos trabajando en el río.

Desde el Hospital Regional Río Gallegos participaron profesionales de las áreas de Psicología, Trabajo Social, Enfermería y Medicina. Asimismo, el Ministerio reconoció el aporte de A.LU.CO.IN.FO., a través de Mario Guillermo Díaz, Mario César Méndez y Claudio Javier González.

Instituciones y colaboradores particulares

El reconocimiento también alcanzó al Aeroclub, la Asociación de Paramédicos —con Mariela Buche, Luciano Gauna y Luciano Rivera Brown— y al Centro Marítimo Austral (CEMA).

A su vez, destacaron la colaboración de Lucas Gabriel Pérez y Néstor Sánchez, quienes aportaron kayaks; de Petrolera Santa María (PSM), a través de su gerente Hugo Cabral; y de la empresa Modena.

También formaron parte del agradecimiento los pilotos de helicóptero y avioneta, la Asociación de Pesca, el licenciado Janut Mauricio Alejandro y el sargento Janut Claudio, perteneciente a la División Operaciones Rurales (DOR).

Finalmente, el Ministerio hizo una mención especial a los medios de comunicación que acompañaron el operativo y respetaron la labor de quienes trabajaron durante las jornadas de búsqueda.

El mensaje concluyó con palabras de gratitud para cada integrante de las fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, profesionales y colaboradores que participaron del despliegue, en medio del dolor que atraviesa a la comunidad por la pérdida de José y Leo.