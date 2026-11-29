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La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz concretó 11 allanamientos positivos en los últimos meses, en el marco de investigaciones por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Los procedimientos se realizaron en Río Gallegos y en distintas localidades del interior provincial, a partir de reportes que se originan en plataformas digitales y son derivados a las autoridades judiciales.

El trabajo fue expuesto durante una emisión del ciclo “Somos el Estado”, que ingresó a las instalaciones de la dependencia policial para mostrar cómo se desarrollan las investigaciones sobre delitos digitales y qué recursos intervienen desde la detección de una alerta hasta los procedimientos judiciales.

El subcomisario Mario Ávila, jefe de la División, precisó que ocho allanamientos se realizaron en la capital provincial y tres en El Calafate, Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena.

La dependencia fue creada hace dos años y, según explicó Ávila, recientemente incorporó nuevas instalaciones y un móvil policial propio. “A través de gestiones del Gobierno y la Jefatura de Policía, contamos con un espacio adecuado y un móvil policial propio, un recurso fundamental para el trabajo de campo investigativo y para dar respuestas rápidas a la Justicia”, señaló.

Subcomisario Mario Ávila. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

Cómo se detectan los delitos digitales y se realizan los allanamientos

El oficial ayudante Juan Manuel Piris, integrante del servicio técnico de la División, explicó que muchas investigaciones comienzan con alertas generadas por empresas tecnológicas internacionales.

“Las corporaciones globales de internet, como Meta —que nuclea a Instagram y Facebook—, detectan el delito y envían un reporte de alerta al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que luego lo deriva a la provincia correspondiente”, detalló.

Cuando los reportes llegan a Santa Cruz a través de los juzgados penales, los investigadores de Cibercrimen trabajan de manera coordinada con la División de Investigaciones de Río Gallegos.

El procedimiento incluye el análisis de los registros digitales, los dispositivos involucrados y las conexiones utilizadas. También se examina el material denunciado para establecer si fue producido localmente o descargado desde otras fuentes.

“Con nuestros informes, la Justicia ordena los allanamientos y el secuestro de dispositivos”, explicó Piris, quien destacó la importancia del análisis técnico para reunir pruebas que permitan avanzar en las causas.

Durante la entrevista, el oficial también aclaró qué deben hacer las personas que acceden accidentalmente a enlaces que contienen este tipo de material. “Hacer clic no es un delito, pero ante una situación así les pedimos a los ciudadanos que denuncien de inmediato y aporten las pruebas”, indicó.

En ese sentido, diferenció el acceso accidental de las conductas que constituyen delitos, entre ellas la tenencia, producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil.

Además, advirtió sobre el papel de quienes consumen estos contenidos en la continuidad de la explotación: “El que consume genera demanda y provoca que siga habiendo personas produciendo este material para vender. Por eso hay que tomarse con total seriedad a quien consume”.

La prevención y el trabajo judicial contra el abuso sexual infantil

Desde la División Cibercrimen remarcaron que las investigaciones requieren tiempo, análisis especializado y coordinación con la Justicia para identificar a los responsables y determinar el origen de los archivos.

Ávila destacó el compromiso del personal frente a este tipo de causas y sostuvo: “Como auxiliares de la Justicia, buscamos brindar seguridad y que el ciudadano confíe en nuestro trabajo. Esa satisfacción la sentimos en cada procedimiento positivo. Si alguien cometió un delito contra un menor, lo debe pagar”.