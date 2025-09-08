En Puerto Santa Cruz: chocó contra un bulevar y debió ser hospitalizada Un Fiat Palio, conducido por una mujer, protagonizó un accidente este lunes por la tarde en la intersección de la avenida Roca y la calle 9 de Julio.

Un accidente automovilístico se registró este lunes por la tarde en la localidad de Puerto Santa Cruz. A las 13:39, la División Cuartel 7 acudió a un llamado por un choque en la intersección de la avenida Roca y la calle 9 de Julio.

De acuerdo con fuentes oficiales, un Fiat Palio impactó contra el bulevar. Cuando los bomberos llegaron al lugar, la conductora ya se encontraba en el hospital, trasladada por un particular.

El equipo, compuesto por dos efectivos, realizó la inspección del rodado y, de manera preventiva, desconectó la batería debido a pérdidas de fluidos. La intervención finalizó sin incidentes para el personal ni para el móvil.

Un Fiat Palio colisionó contra el bulevar.

