Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Puerto Santa Cruz asistieron el lunes por la tarde a un conductor que había quedado varado en el barro.

Cerca de las 17:05, personal de la División Cuartel 7 se dirigió a la calle Franck Lewis al 1300, donde un Volkswagen Polo Classic no podía continuar su marcha debido al estado del terreno tras las recientes lluvias.

La dotación del Móvil 1046 evaluó la situación y realizó maniobras de extracción empleando una eslinga de tela de alta resistencia.

Finalmente, el vehículo fue retirado con éxito hacia terreno firme, permitiendo que el vecino continuara su recorrido de manera segura y sin sufrir daños.

Leé más notas de La Opinión Austral