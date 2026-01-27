Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes por la tarde, un vecino de la ciudad de Rawson encontró cuatro cráneos humanos en un predio utilizado como basural y dio aviso inmediato a la Policía del Chubut. El descubrimiento se produjo en el Gestor Integral de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, y derivó en la apertura de una investigación judicial para esclarecer el origen de los restos óseos.

El hecho se registró cerca de las 19:00, cuando el vecino se acercó al lugar para arrojar residuos y advirtió la presencia de los cráneos a simple vista, próximos a un montículo de basura. Ante la situación, se comunicó de inmediato con el 101, lo que activó el protocolo de actuación previsto para este tipo de hallazgos.

Intervención policial y actuación de la Fiscalía

Tras la alerta recibida a través del Centro de Monitoreo, una comisión policial se trasladó al predio y constató la existencia de restos humanos. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Rawson, personal de la Policía Científica y agentes de la División Policía de Investigaciones (DPI), bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

El segundo jefe de la Comisaría de Rawson, Norberto Torres, confirmó que se trató de cuatro cráneos humanos que se encontraban “a la vista, cerca de un montículo de basura”, en uno de los accesos al GIRSU, a pocos metros del ingreso principal. Según precisó, el hallazgo no se produjo en una zona interna del predio, sino en un sector habilitado para que los vecinos depositen residuos.

Por disposición del fiscal jefe, Leonardo Chuqueman, los restos fueron secuestrados y quedaron bajo resguardo de la Fiscalía para su análisis.

Primeras pericias y antigüedad de los restos

De acuerdo con las observaciones preliminares realizadas en el lugar, los cráneos presentarían una data de larga antigüedad. Esta característica orientó las primeras hipótesis de la investigación y, en principio, descartó la existencia de un hecho violento reciente.

No obstante, las autoridades aclararon que los exámenes iniciales no permiten establecer aún el origen preciso de los restos. La Fiscalía aguarda ahora avanzar con peritajes más exhaustivos, que podrían incluir la intervención de especialistas en antropología forense, con el objetivo de determinar la procedencia y el contexto en el que los cráneos llegaron al basural.

La hipótesis de material de estudio

Entre las líneas de investigación que analiza la Justicia, no se descarta que los cráneos hayan sido utilizados en el pasado con fines educativos o de prácticas académicas. Sin embargo, el comisario Torres subrayó que, por el momento, no existe documentación ni confirmación oficial que respalde esa posibilidad.

“Es una hipótesis, pero no tenemos certeza. Recién con los estudios correspondientes se va a poder determinar con precisión el origen de los restos”, señaló el jefe policial, al remarcar que todas las alternativas continúan abiertas.

Investigación en curso y resguardo de los restos

Actualmente, los cráneos permanecen bajo custodia del Ministerio Público Fiscal, a la espera de su traslado para los análisis que permitan aportar mayor claridad al caso. La investigación apunta a reconstruir las circunstancias en las que los restos óseos fueron depositados en el predio y a descartar cualquier hipótesis de carácter delictivo.