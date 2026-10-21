La causa judicial por el trágico fallecimiento de Carlos Ferrel Gilmar en las instalaciones de la Comisaría Séptima vivió este miércoles un capítulo de extrema carga emotiva en las puertas del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos.

Mientras en los despachos judiciales se desarrollaba un encuentro reservado entre el magistrado, la secretaría y el médico forense para revisar aspectos determinantes de la autopsia, la familia de la víctima aguardaba en la vía pública por respuestas oficiales.

En ese contexto de incertidumbre y angustia, René, hermano del trabajador fallecido, brindó un desgarrador testimonio en exclusiva ante el móvil de exteriores de LU12 AM680, denunciando apremios ilegales y la violencia desmedida del operativo policial.

Carlos Ferrel Gilmar tenía 38 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Con la voz quebrada por el luto, el hermano de la víctima resumió la devastación que atraviesa su entorno cercano ante los micrófonos de la emisora capitalina: “Es un dolor que lo llevás en el corazón. Pero claro, siempre buscando que se aclare todo esto“.

Al referirse a las diligencias procesales que se ejecutaban a metros de su posición y a la espera de poder entrevistarse de forma directa con la autoridad judicial, explicó: “Nos dijo que esperemos. Ahora nos pide que vayamos a hablar con el juez a ver qué información nos brinda sobre la reunión que tuvo con el médico forense y la secretaria. En este momento estoy esperando a mi abogado (Jorge Trevotich) para poder subir a hablar”.

Cómo era Carlos

Durante la entrevista, René buscó rearmar la semblanza humana de Carlos, alejándolo del perfil violento que se intentó instalar tras su detención en la Manzana 71 del barrio San Benito. “Mi hermano era una persona muy tranquila, trabajadora, siempre velaba por los intereses de la familia. Era muy familiero, siempre fue así”, aseveró con firmeza.

En ese mismo sentido, expresó un profundo rechazo frente a las descalificaciones y ataques vertidos en el entorno digital tras la difusión de la noticia: “Yo estaba viendo comentarios muy repudiables. Tendrían que conocer a la gente cómo era antes de opinar. Es repudiable lo que hablan sobre él, que leí algunos comentarios que era un maltratador, un golpeador, que merecía todo eso. Son cosas que no se pueden entender. Las personas hablan por hablar sin conocer“.

Para desmentir categóricamente que la víctima tuviera una conducta violenta hacia sus parejas, el entrevistado hizo referencia a la histórica relación con la madre de su primer hijo: “A Marcela la conozco hace varios años ya porque mi hermano estuvo en pareja con ella un montón de años. Tienen un hijo de 12 o 13 años. Nunca hubo un caso de violencia familiar, nada de nada”.

Cómo fue el hecho

En el tramo más severo de sus declaraciones a LU12 AM680, René transmitió la reconstrucción de los hechos que le confió Pamela, la actual pareja de Ferrel Gilmar y testigo directa de la irrupción del personal policial en el inmueble la noche del pasado viernes. “Pamela me comentó que sí hubo un problema entre ellos, pero no hubo golpes, nada, no hubo violencia. Pero el accionar de la policía fue muy malo, los policías entraron a la fuerza sin la autorización de ella. Agarraron a mi hermano, lo golpearon brutalmente, lo agarraron del cuello, lo ahorcaron“, relató.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 18 de octubre de 2026.

Siguiendo con la dolorosa secuencia contada por la testigo presencial, el hermano detalló el nivel de agresión que terminó alcanzando a la propia mujer cuando intentó interceder para evitar el ahogamiento de Ferrel Gilmar: “Al ver que lo estaban ahorcando, que no podía respirar más, Pamela se le va encima a los policías y trató de soltarlo. Ellos pidieron apoyo y llamaron a una policía femenina que redujo a Pamela, y bueno, pasó lo que pasó. Después de eso se lo llevaron y horas después le anunciaron sobre el deceso de mi hermano”.

El impacto de la tragedia repercutió de manera directa en el núcleo familiar en el exterior, que hoy busca los recursos necesarios para trasladar el cuerpo de la víctima hacia su tierra natal. “Están destrozadísimos tratando de solucionar este tema y voy a tratar de llevarme a mi hermano como pueda“, concluyó René ante el micrófono de la decana, sintetizando el drama humano de unos padres ancianos que lloran a la distancia a su hijo fallecido bajo custodia estatal.