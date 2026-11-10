Los estrados judiciales de la capital de la provincia de Santa Cruz fueron escenario de una de las audiencias más sensibles y esperadas de los últimos tiempos, en el marco del debate oral que busca hacer justicia frente a uno de los episodios de violencia de género más graves registrados en el último tiempo.

El proceso, que apunta a esclarecer la brutal agresión sufrida por la joven Yanet Costilla y que sienta en el banquillo de los acusados a Luciano Iván Giménez Cárcamo, transita sus horas finales de producción probatoria antes de dar paso a los alegatos de las partes, una instancia crucial fijada formalmente para este miércoles a las diez de la mañana en el mismo recinto judicial.

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El expediente penal que motiva este debate mantiene una calificación legal sumamente pesada para el imputado, un hombre de 28 años que permanece alojado en la Comisaría Cuarta desde el 23 de marzo del año pasado, aguardando bajo estrictas medidas cautelares la concreción del juicio.

Tal como lo informó La Opinión Austral, sobre Giménez pesa la acusación formal de ser presunto autor del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas -tipificadas en dos hechos- y daño, también en dos hechos. De hallarse culpabilidad en los términos planteados por la vindicta pública, el acusado podría afrontar una condena de hasta quince años de cumplimiento efectivo en reclusión.

La causa, ampliamente difundida en su momento por los medios locales a raíz de la intensa búsqueda policial desplegada tras el raid violento en el que el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, la sometió a una golpiza despiadada y huyó cobardemente, recuperó su centralidad institucional este viernes último. Con un leve retraso en su inicio formal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial puso en marcha el juicio de valoración de pruebas. El tribunal de enjuiciamiento estuvo presidido por el camarista Carlos Albarracín, quien fue acompañado en el estrado por los vocales titulares María Alejandra Vila y Jorge Yance, garantizando la rigurosidad técnica del debate.

La acusación fiscal estuvo representada por la fiscal Verónica Zuvic en conjunto con Aldana Ulloa, flanqueadas de cerca por la querella particular a cargo del abogado Sergio Macagno. En tanto, la estrategia defensiva del imputado corrió por cuenta de los letrados Sandro Levin y Daniel Albornoz. Durante el transcurso del debate, el acusado optó por no prestar declaración de manera presencial, por lo que el tribunal procedió a la lectura íntegra de su exposición inicial brindada durante la instrucción en el Juzgado de Instrucción N° 1.

La fiscal de la causa, Verónica Zuvic. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El núcleo de la primera jornada giró en torno a la producción de testimonios de vital relevancia para reconstruir el calvario que debió atravesar la sobreviviente. Yanet Costilla, quien se desempeña como trabajadora de la Fuerza Aérea y que a raíz de las secuelas físicas y el profundo temor generado por el ataque debió ser trasladada preventivamente hacia el norte del país, brindó un testimonio clave ante los magistrados.

Su relato estuvo respaldado por las declaraciones de seres queridos de ambas partes, efectivos policiales que participaron de la primera intervención ocurrida el 23 de marzo del año pasado -ubicando temporal y espacialmente tanto a la víctima como al agresor- y profesionales de la salud.

Carlos Albarracín presidió el debate. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las exposiciones técnicas más destacadas de la jornada sobresalió la palabra del médico forense. El perito indicó ante el tribunal que, si bien técnicamente calificó las lesiones iniciales constatadas en la damnificada como de carácter leve, advirtió con contundencia que la multiplicidad y reiteración de estas agresiones físicas presentaban una entidad tal que perfectamente podrían haber generado un riesgo real de muerte para la joven, blindando de este modo la hipótesis de la tentativa de femicidio sostenida por la fiscalía y la querella.

Sergio Macagno, querellante. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras una intensa sucesión de testimonios y la incorporación formal de las constancias probatorias, el debate se extendió hasta pasada las dos y media de la tarde del viernes. En ese momento, el presidente de la Cámara, Carlos Albarracín, dispuso el cuarto intermedio y anunció formalmente que la actividad judicial continuará este miércoles, a las 10 de la mañana, con la esperada realización de los alegatos. Será en esa audiencia donde la fiscalía, la querella y la defensa desplegarán sus argumentos finales, valorarán la prueba recolectada y formularán sus respectivos pedidos de pena ante el tribunal.