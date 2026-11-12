A partir de las diez de la mañana, el tribunal reanudará formalmente el debate oral y público por uno de los episodios de violencia machista más estremecedores que haya sacudido a Río Gallegos en los últimos tiempos, en una audiencia donde la fiscalía y la defensa desplegarán sus alegatos finales antes de que los magistrados pasen a deliberar para dictar sentencia.

La expectativa en torno a la jornada de este viernes marca el clímax de un proceso judicial que mantiene en vilo a la comunidad desde aquel fatídico 23 de marzo de 2025, una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los vecinos.

Aquella tarde, un video de menos de un minuto que comenzó a viralizarse raudamente a través de las redes sociales y de las publicaciones de La Opinión Austral expuso con crudeza insoportable la brutalidad de un ataque perpetrado en el interior de una vivienda ubicada en el pasaje Honduras.

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Las imágenes mostraban cómo un hombre ingresaba intempestivamente al domicilio para someter a una joven a una golpiza despiadada, estrellándole repetidamente la cabeza contra una pared en el patio de la propiedad, una secuencia feroz que solo pudo ser interrumpida por la valiente intervención de un vecino que acudió al escuchar los gritos de auxilio.

A más de un año de aquel episodio que despertó una ola de indignación y repudio en toda la provincia, el juicio contra el único imputado ingresa en su tramo absolutamente definitorio. En el banquillo de los acusados se encuentra Luciano Iván Giménez Cárcamo, un ex trabajador del Concejo Deliberante local que permanece privado de su libertad desde el mismo día de los hechos, aguardando una resolución judicial que podría sellar su destino por largos años. La calificación legal que pesa sobre sus espaldas reviste una gravedad extrema: homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas en dos hechos y daño también en dos hechos, un encuadre penal que contempla condenas de hasta quince años de prisión efectiva.

Durante las últimas jornadas, el recinto de la Cámara Oral fue escenario de intensas audiencias de debate y valoración de pruebas bajo la presidencia del camarista Carlos Albarracín, acompañado en el estrado por los vocales titulares María Alejandra Vila y Jorge Yance. Allí desfilaron los testimonios fundamentales que permitieron reconstruir no solo el minuto de furia registrado por las cámaras, sino también el prolongado calvario previo de sometimiento y agresiones atravesado por la sobreviviente, la trabajadora de la Fuerza Aérea Yanet Costilla, quien debió trasladarse fuera de la provincia para resguardar su integridad física y emocional.

La fiscal Verónica Zuvic escuchando los alegatos el miércoles pasado. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El camino hacia la audiencia de este viernes quedó trazado tras el cuarto intermedio dispuesto por el tribunal luego de escuchar el contundente alegato del abogado querellante Sergio Macagno. En representación de los derechos de la víctima, el letrado sostuvo ante los jueces que el acusado irrumpió en la vivienda con la clara intención de matar y reclamó una sentencia condenatoria ejemplar, alineando su postura con la acusación pública.

Sandro Levin Dumenes realizando anotaciones mientas escuchaba los alegatos de macagno. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, el cronograma procesal de este viernes a partir de las 10 de la mañana promete ser determinante. En primer término tomará la palabra la representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Verónica Zuvic, para exponer su valoración integral del plexo probatorio y formular el esperado pedido concreto de pena contra Giménez Cárcamo. Posteriormente será el turno de la defensa técnica, integrada por los abogados Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz, quienes buscarán contrarrestar los argumentos acusatorios y plantear su teoría del caso frente a los jueces.