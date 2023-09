Un hombre afronta una dura pena, luego que, tanto el Ministerio Público Fiscal como una parte querellante, entendiera que existen suficientes pruebas para condenarlo.

Se trata del caso de un hombre de avanzada edad que, pese a haber sido denunciado hace más de una década en Río Gallegos, continúa en libertad y la familia de la sobreviviente teme que hayan más víctimas. Aunque esto podría cambiar la próxima semana si el tribunal de la Cámara Oral, le da la derecha a la Fiscalía y/o a la parte que vela por los derechos y garantías de la joven.

La causa tiene como imputado a un hombre conocido por sus iniciales como JRD, un ex militar quien está acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su hijastra y la carátula en su contra es por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo” y, en caso de ser encontrado culpable, podría perder el beneficio de la libertad.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, el juicio contra el ex integrante de las fuerzas armadas comenzó el jueves y estuvo presidido por Joaquín Cabral, María Alejandra Vila y Jorge Yance. JRD contó un abogado defensor particular, mientras que quien representó los intereses de la sociedad fue la fiscala Verónica Zuvic. Como querellante particular fue Emin Charif Sat.

JRD negó todos los cargos en su contra y dijo que todo se trataba de una “mentira“. El debate pasó a cuarto intermedio hasta la mañana de este viernes cuando se conocieron los alegatos y pedidos de pena. Tanto la fiscala como la querella coincidieron en que el delito estaba acreditado y, manteniendo la carátula, pidieron la pena de doce años de prisión. Por su lado, el defensor pidió la absolución de su cliente.

La sentencia se conocerá la próxima semana, precisamente el viernes al mediodía cuando el tribunal dé su veredicto.