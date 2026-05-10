Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Conmoción en Río Gallegos: Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años que era intensamente buscado desde el lunes pasado, fue hallado muerto.

La Justicia y la Policía de Santa Cruz trabajan bajo un fuerte hermetismo en torno al caso, luego de que se hallaran sus restos en un complejo habitacional ubicado sobre la calle Gobernador Moyano al 500 de la capital santacruceña, a metros del Parque de Agua y de la plaza de los Campeones del Mundo.

Familiares de Cepeda no tenían contacto con él desde el 20 de abril. El lunes pasado, se radicó la denuncia de desaparición y comenzó el trabajo policial para poder dar con el vecino. El operativo incluyó rastrillajes por zonas descampadas, allanamientos y una incesante búsqueda con la intervención de diferentes áreas de la fuerza provincial.

Félix Marcelo Curtti en una de sus fotos de las redes sociales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien oficialmente no se ha podido ratificar que se trate de Cepeda, puesto que las autoridades aguardan por el trabajo forense para identificarlo, todo indicaría que se trata del vecino desaparecido.

El principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, sigue detenido y se espera por su declaración indagatoria en las próximas horas.

Estremecedor

La Opinión Austral pudo conocer, además, que su cuerpo fue hallado descuartizado.

Se hallaron restos en el tanque de agua de uno de los departamentos del complejo habitacional, y más restos fueron encontrados en un pozo ciego de una casa ubicada en la calle Pellegrini al 500, a pocos metros de allí.

Por los rasgos morfológicos de los restos, coincidiría con Aníbal Cepeda. El experimentado y reconocido médico forense, Francisco Echandi, trabajan en ese sentido para establecer e identificar, fehacientemente, si se trata del jubilado desaparecido.

Leé más notas de La Opinión Austral