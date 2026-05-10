El peor final. ¿Crimen? y misterio en Río Gallegos. En horas de la madrugada de este domingo, la Policía de Santa Cruz halló los restos de Aníbal Cepeda, el jubilado petrolero de quien se desconocía su paradero desde el 20 de abril pasado y que era intensamente buscado desde hace días.

El lamentable hallazgo tuvo lugar en un complejo habitacional ubicado sobre la calle Gobernador Moyano al 500 de la capital santacruceña, a metros del Parque de Agua y de la plaza de los Campeones del Mundo.

En su cobertura exclusiva, La Opinión Austral adelantó que este predio estaba deshabitado y con fuerte custodia federal. Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial investigado en una de las causas de corrupción más resonantes del país.

Las propiedades actualmente estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar bienes secuestrados o decomisados en causas federales.

La tapa que destapó el caso.

Días antes del lamentable hallazgo, la Policía había realizado rastrillajes en diferentes puntos de la localidad. Algunos se realizaron en cercanías del domicilio de Cepeda, a metros de Casa de Gobierno, y también en construcciones deshabitadas de la capital santacruceña, mientras la causa avanzaba a cargo del Juzgado de Instrucción N°1, actualmente subrogado por Gerardo Giménez junto a los secretarios Pablo Benítez y Elsa Pastori.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, hace unos días se realizaron dos procedimientos relacionados con la causa. Se trató de allanamientos realizados en domicilios ubicados en el pasaje Cantarutti y en la calle Cañadón León.

El lugar donde se habían encontrado las tarjetas y el DNI de Cepeda. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA

En esos allanamientos, la Policía recuperó lasy elque habían sido utilizados para comprar objetos. Según pudo saber este diario, dos personas fueron demoradas y aseguraron que no tenían nada que ver con la desaparición del vecino, sino que habían encontrado las tarjetas y las usaron para comprar, desconociendo que ya existía una alerta a las entidades bancarias sobre posibles movimientos. Ambos recuperaron la libertad tras fijar domicilio por la causa.

Mientras tanto, Cepeda no aparecía en el radar, pero la causa avanzaba. Con testimonios y cámaras de seguridad apareció un nuevo personaje y escenario: Marcelo Féliz Curtti y el casino de Río Gallegos.

El principal sospechoso

Fuentes consultadas por este diario indicaron que Curtti aparecía como “persona de interés para la causa”, ya que podría conocer qué había pasado con Cepeda. Él era muy cercano al vecino desaparecido en sus jornadas en las que iban a jugar al casino.

Félix Marcelo Curtti en una de sus fotos de las redes sociales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, en los años ‘90 Curtti estuvo detenido por robo y estafa en Buenos Aires. En su momento fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, donde finalmente se asentó. Llegó a trabajar en el Estado y fue chofer de un magistrado hasta terminar como personal de maestranza en el edificio del Ministerio de Economía, con una vida atravesada por problemas con el juego de azar.

El contexto

La noticia de la desaparición de Cepeda caló hondo en el casino donde iba a jugar. Quienes concurren recurrentemente al lugar indicaron que era una persona “tranquila que nunca molestaba a nadie, de muy bajo perfil“.

Cepeda pasaba sus noches, desde hace años, jugando en la ruleta electrónica, aunque nunca ganaba mucho dinero. Curtti también iba y comenzó “a llevarse bien con Cepeda en algún momento”, indicaron fuentes consultadas, aunque no siempre coincidían en los mismos horarios.

El juez Gerardo Giménez llegando al lugar del hallazgo. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Un rumor que se decía entre las máquinas y los paños de juego es que “cobró una indemnización de la petrolera en la que había trabajado y, al parecer, un día lo comentó en el casino” indicaron algunos clientes habituales del lugar sobre una indemnización que superaría los 200 millones de pesos.

Durante el fin de semana, los investigadores de la causa ya habían intensificado los controles preventivos en los accesos y egresos a la localidad con el rostro de Curtti para que no pudiera abandonar la ciudad.

Agentes colocándose los trajes EPP. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En la noche del sábado, el Ministerio de Seguridad había emitido la alerta de las claves 16 y 17 de averiguación de paradero de Curtti, sin que, hasta ese momento, surgiera la orden de captura emitida desde la Justicia.

Con el pasar de las horas, la misma cartera de seguridad anunció la captura de Curtti en horas de la madrugada del domingo aunque no trascendió el lugar donde fue demorado.

Agentes de Criminalística trabajando en el lugar. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este punto es cuando la historia se pone difusa y, hasta el momento, no hay mayores brindados desde la Justicia o de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este diario pudo saber que, a partir de la información brindada por Curtti fue que los agentes llegaron al complejo habitacional de la calle Moyano.

Este edificio se compone de ocho departamentos de tres ambientes cada uno. Hace más de una década, supo ser uno de los más pintorescos de la zona de la costanera de la ciudad pero, desde que está deshabitado ha sido blanco de hechos vandálicos con pintadas de aerosol y vidrios destrozados por personas desconocidas.

El complejo debía ser resguardado por personal de Gendarmería Nacional pero las consignas no se mantuvieron hasta estos últimos días.

This browser does not support the video element.

Según pudo saber este diario, en la última semana se había viralizado un video de una mujer que había ingresado para realizar una “inspección urbana” dentro de todos los departamentos pero no habían restos de Cepeda o algún elemento que pudiera dar cuenta del paradero del vecino desaparecido.

Lo curioso es que, tras la publicación de ese video, se intensificó la presencia de agentes de Gendarmería en las inmediaciones.

El comisario Luis Poblete (de espaldas) siguiendo el procedimiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El hallazgo

Entre la madrugada y la mañana del domingo, la noticia comenzó a circular. La Policía había encontrado los restos de una persona en el departamento más cercano a la calle aunque no trascendieron mayores detalles sobre el lugar del departamento o si presentaba signos de violencia en un primer momento.

Luego, horas después, se confirmó que se trataba de Aníbal Cepeda y se dio aviso a su esposa, única familiar que residía con él en Río Gallegos y los seres queridos que estaban viniendo del norte del país para seguir in situ al caso.

El procedimiento que se hizo en la casa abandonada de la calle Sarmiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La explanada de ingreso al complejo de departamentos se vio repleta de gente mientras se realizaba la inspección. En el lugar estuvieron agentes de la División de Investigaciones (DDI), de Criminalística, efectivos de Gendarmería, jefes de la alta plana de la Policía de Santa Cruz como los comisarios Luis Poblete, Fernando Gutiérrez, Cristian Garay y Daniel Carrillo, así como también el secretario de Seguridad Bruno Gómez y Daniel Barrientos del ministerio de Seguridad, además del juez Gerardo Giménez y los secretarios Pablo Benítez y Elsa Pastori y el fiscal de la causa Federico Heinz.

El comisario Luis Poblete hablando con autoridades. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante horas se llevó adelante la inspección del lugar, como se pudo ver a través de las transmisiones en vivo de La Opinión Austral que se encuentran disponibles en las redes sociales de este multimedio.

Más procedimientos

Una vez concluida la tarea dentro del departamento, se realizaron nuevos allanamientos en el marco de la causa, llevados adelante por agentes del Servicio Especial de la Comisaría Primera de Policía, dependencia que había tomado la denuncia por la desaparición de Cepeda.

El juez Gerardo Giménez (de lentes negros) siguiendo el procedimiento en la calle Pellegrini. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los procedimientos se realizó en una casa abandonada ubicada en Sarmiento al 300, a metros de la sede local del. Según pudo saber, se trata de un domicilio deshabitado desde 2018 que cuenta con un patio de unos 50 metros cuadrados. Allí, los agentes de Criminalística inspeccionaron el lugar ante la atenta mirada de la propietaria, que llegó tras ser anoticiada por la manda judicial. A prima facie y aprovechando la luz solar, se llegó a escuchar a efectivos que indicaron que el procedimiento había arrojado resultados negativos.Diferente situación ocurrió cerca de las dos de la tarde. A esa hora, se dispuso el traslado de los restos de Cepeda a la, aunque se realizaría una parada previa.

Según pudo saber este diario, se trató de un nuevo procedimiento en una casa ubicada en la calle Pellegrini al 500, exactamente a la vuelta del departamento donde fue encontrado Cepeda. Allí, bajo un fuerte operativo policial, se detuvo la unidad de traslado del Cuerpo Médico Forense y llegaron las autoridades judiciales junto a los jefes de la fuerza de seguridad.

Agentes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento ingresando al predio. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Fuentes consultadas indicaron que fue preciso el arribo de, el reconocido médico a cargo del Cuerpo Médico Forense que ha intervenido en algunos de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la provincia de

Con vecinos que hicieron las veces de testigos, a quienes les colocaron los Equipos de Protección Personal (EPP), ingresaron al lugar para realizar las pericias correspondientes. Se desconoce fehacientemente cuáles fueron los indicios hallados en ese domicilio. Las tareas se extendieron hasta entrada la tarde.

Lo que viene

En la continuidad de las tareas, se espera que en las próximas horas Curtti sea trasladado a las instalaciones del Juzgado de Instrucción que lleva adelante la causa, mientras se continúa recabando información que permita entender el contexto en el que Cepeda falleció. Además, para este lunes también está previsto que, en el edificio de Jefatura de Policía, los altos mandos realicen una conferencia de prensa para brindar más información sobre el caso a la ciudadanía y cómo fueron las tareas para encontrar los restos del vecino desaparecido.

El secretario de Seguridad Bruno Gómez, el comisario Daniel Carrillo, el comisario Cristian Garay y agentes del GERS tras el traslado de Cepeda. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Lo cierto es que, a casi tres semanas de la última vez que Cepeda fue visto con vida y tras el hallazgo de sus restos, un halo de misterio se apoderó de Río Gallegos ante la posibilidad de que se haya tratado de un crimen desalmado. Con las últimas pruebas recolectadas, será trabajo de la Justicia determinar cómo el cuerpo del vecino terminó en un departamento deshabitado que debía ser custodiado por las fuerzas de seguridad.