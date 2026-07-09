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Después de siete días de un intenso operativo desplegado en aguas del Mar Argentino, la Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmó el cierre del procedimiento de búsqueda y rescate del marinero Juan Carlos Gutiérrez, quien cayó al mar mientras se desempeñaba a bordo del buque pesquero BP Luca Mario, a unas 160 millas náuticas al este-noreste de Puerto Deseado.

La decisión puso fin a una semana de incertidumbre para la familia del trabajador marítimo y para sus compañeros de tripulación. Sin embargo, lejos de representar el cierre definitivo del caso, marca el inicio de una nueva etapa centrada en la investigación administrativa y judicial destinada a reconstruir las circunstancias que derivaron en el accidente.

Mientras tanto, el dolor de sus seres queridos se profundiza. La esposa del marinero, María Luisa, expresó públicamente su angustia y aseguró que no logra aceptar que las tareas hayan finalizado sin poder recuperar el cuerpo de quien fue su compañero de vida.

El buque en el que navegaba Juan Carlos Gutiérrez. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tal como lo informó La Opinión Austral, desde que se reportó la caída de Juan Carlos Gutiérrez al mar, la PNA activó el protocolo internacional de Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR), coordinando uno de los operativos más importantes desarrollados recientemente en la zona.

Durante varios días participaron cinco embarcaciones pesqueras y un avión de la fuerza, que recorrieron una superficie superior a los 17.000 kilómetros cuadrados.

Las unidades navales realizaron rastrillajes permanentes en distintos sectores previamente definidos por los especialistas, mientras el avión efectuó sobrevuelos para ampliar la cobertura sobre el área donde se produjo el accidente. Pese al enorme despliegue logístico y humano, ninguna de las tareas permitió localizar al tripulante.

Finalmente, y conforme a los protocolos internacionales establecidos por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR) y el Manual IAMSAR, la autoridad marítima resolvió dar por finalizada la emergencia al considerar que ya no existían posibilidades razonables de encontrar sobrevivientes.

Según pudo saber este diario, concluido el operativo, las embarcaciones retomaron sus actividades habituales. El pesquero Ponte de Rande volvió a operar en tareas de pesca, mientras que el Luca Mario emprendió viaje hacia Mar del Plata, donde se espera el inicio de las actuaciones administrativas y judiciales. Allí comenzará una etapa clave para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores deberán tomar declaración a todos los integrantes de la tripulación, reconstruir técnicamente la secuencia del accidente y analizar las condiciones en las que se desarrollaban las tareas al momento de la caída del marinero.

El diagrama de Prefectura sobre las tareas que se realizaron en busca de Juan Carlos Gutiérrez. FOTO: PREFECTURA NAVAL

La investigación estará a cargo de la PNA y de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, organismos que buscarán determinar si existieron responsabilidades o incumplimientos vinculados al hecho.

“Lo dejaron como un trapo viejo en medio del océano”

Mientras las autoridades daban por terminado el operativo, la noticia golpeó con fuerza a la familia de Juan Carlos Gutiérrez. Desde Mar del Plata, donde permaneció acompañada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), María Luisa manifestó su desesperación y expresó el profundo dolor que atraviesa tras conocer que ya no continuarán los rastrillajes.

“Era un ser maravilloso: bueno, dulce, cariñoso y respetuoso. Un hombre excepcional; la verdad, no hay palabras para describirlo. Todas las personas que lo conocen saben la clase de persona que era. Un padre que amaba profundamente a sus hijos y lo único que siempre quería era regresar a su casa, con su familia”, recordó.

Pero sus declaraciones fueron aún más contundentes al referirse al cierre del operativo. “Hoy siento que lo dejaron como un trapo viejo, abandonado en medio del océano. Nadie lo busca. Vine con la esperanza de volver con él, aunque fuera para traer su cuerpo, pero hoy me voy sin nada”, expresó entre lágrimas.