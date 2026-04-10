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“Fue un día de duelo“, resumió este jueves al mediodía, el abogado Sergio Macagno, querella en un nuevo juicio al exconcejal de Río Gallegos Emilio Maldonado, quien fuera condenado a otros 11 años de cárcel por más abusos a menores de edad.

En su visita a los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el abogado de la querella puso el acento en el origen de esta segunda causa. “Hubo otras dos familias que tomaron coraje, pudieron superar el miedo y la consternación“, señaló y agregó que ese proceso permitió que “se configure la acreditación de cuatro hechos nuevos”. En ese sentido, destacó el efecto que tuvo la visibilización de los primeros casos: “Las niñas, al conocer esto, les hablaron a las familias”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El relato se vuelve más crudo cuando describe los hechos. “Son situaciones realmente muy lamentables, muy crueles, muy consternantes“, afirmó y precisó que en uno de los casos “la nena tenía 4 años cuando esta persona empezó a abusar y hasta los 6 años“. Luego lanzó una frase que sintetiza su mirada: “Es asombroso cómo todo ha derivado en que un depredador pueda haber tenido acceso a la confianza de las familias”.

Ese concepto -la confianza- atraviesa toda su lectura del caso. “Realmente al principio era como que era difícil digerir para las familias que pese a todo el cuidado que podían tener de las niñas, alguien había traicionado esa confianza“, sostuvo. Y profundizó sobre el modo en que el condenado se vinculaba con el entorno: “Era ser proveedor… si necesitaban alimento, algo para fortalecer las chapas de la casa, medicamentos”.

El exedil ingresó esposado. Un agente del Servicio Penitenciario Provincial le quitó las esposas antes de que se sentara para escuchar el fallo del Tribunal Oral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Usaba el deporte, el fútbol específico de las infancias, como para también acceder“, agregó, en una descripción que deja al descubierto un entramado de cercanía y asistencia que terminó siendo funcional a los abusos.

Consultado por la pena, Macagno fue cauto pero claro. “La doctora entendió que eran 11 años. Entiendo que, por lo menos, para el caso que me tocó acompañar, por ser un solo hecho, estaría bien“, explicó, aunque remarcó la complejidad de representar a familias atravesadas por el dolor: “Uno no puede llevar adelante una impronta si la familia no está convencida de lo que quiere hacer”.

El abogado también anticipó que la defensa podría apelar: “Seguramente él apelará, es muy probable que lo haga”.

Más allá del expediente, Macagno hizo una lectura social del caso. “Las problemáticas que han quedado a la luz en este debate han sido aún más profundas“, advirtió y vinculó los hechos con contextos de vulnerabilidad. “El nivel de poder tener alertas, defensas y herramientas que brinda la educación… lo carecían estas familias”.

El abogado Sergio Macagno, querellante de una de las nuevas víctimas acompañando a las familias tras la sentencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese marco, dejó una reflexión que interpela: “Esto nos debe dejar como un aprendizaje para fortalecer todo lo que es prevención“, afirmó y amplió: “No sólo de los ámbitos de municipio y provincia, sino también de los vecinos”.

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