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El Tribunal Oral de la primera circunscripción judicial de Santa Cruz condenó este viernes 10 de abril de 2026 al exconcejal Emilio Maldonado a 11 años de prisión efectiva por nuevos delitos de abuso sexual. La lectura de la sentencia se realizó al mediodía en la Cámara Criminal Oral de Río Gallegos, con la presencia del acusado.

La presidenta del Tribunal, María Alejandra Vila, junto a los vocales Jorge Yance y Carlos Arenillas, comunicó que Maldonado resultó penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de tres víctimas y abuso sexual simple agravado por la guarda, en todos los casos bajo la figura de concurso real.

El fallo además ordenó mantener su detención en la unidad penitenciaria, su inscripción en el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual y la notificación a las víctimas conforme a la legislación vigente.

Cuatro nuevas causas y una condena acumulada

La sentencia responde a cuatro hechos ocurridos entre 2016 y 2020, que se sumaron a la causa anterior por la que Maldonado ya cumple una pena de 16 años de prisión. Con este nuevo fallo, la situación judicial del exfuncionario se agrava y consolida el avance de las investigaciones iniciadas tras las primeras denuncias en 2020.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo la acusación y solicitó la pena finalmente impuesta, mientras que la querella acompañó ese pedido. La defensa insistió con la absolución, planteo que el Tribunal rechazó.

Fuerte reacción de las familias de las víctimas

Tras conocerse la condena, familiares de las víctimas expresaron su rechazo al fallo y cuestionaron la magnitud de la pena. En diálogo con La Opinión Austral, una de las madres manifestó su indignación.

“Las otras mamás están destrozadas, que ni siquiera pudieron venir hoy”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“11 años es poco, son 4 víctimas, es una burla”, afirmó. Además, comparó la sentencia con la condena anterior: “Por dos víctimas le dieron 16 años, ahora son más casos y le dan menos”.

Roxana, otra de las madres, remarcó el impacto emocional del proceso y denunció falta de acompañamiento: “Son seis víctimas, es una burla. Las nenas no tienen contención”, sostuvo.

Cuestionamientos al operativo y al trato judicial

Las familias también criticaron las condiciones en las que se desarrolló la audiencia. Según relataron, no pudieron ingresar a la sala durante la lectura del fallo, situación que generó malestar.

“Lo resguardan más a él que a nosotras”, expresó una de las madres. Además, puso en duda el estado de salud del condenado, al señalar que lo vio “en perfecto estado” pese a planteos vinculados a una supuesta enfermedad.

El abogado Sergio Macagno, querellante de una de las nuevas víctimas acompañando a las familias tras la sentencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el operativo posterior a la sentencia, la Policía realizó el traslado de Maldonado a la unidad penitenciaria, en medio de un clima de tensión y reclamos por mayor seguridad y acompañamiento a las víctimas.

La causa contra Emilio Maldonado marcó un antes y un después en la agenda judicial y social de Río Gallegos. Su rol como expresidente del Concejo Deliberante profundizó la repercusión pública de las denuncias, que comenzaron en junio de 2020.

La acumulación de condenas y la aparición de nuevas víctimas consolidaron el caso como uno de los más sensibles de los últimos años en Santa Cruz. La resolución conocida este viernes abre una nueva etapa, con posibles instancias de apelación y con un fuerte reclamo social por justicia y acompañamiento integral a las víctimas.