Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio en el taller de un hombre se registró la tarde de este lunes 18 de agosto en la localidad de Río Turbio. Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, a las 15:22 el Cuartel Noveno recibió un llamado de la comisaría local solicitando la presencia de Bomberos en el barrio Isla Malvinas.

De inmediato se envió el autobomba. Al llegar, el personal dialogó con el propietario, quien señaló el área comprometida. Dentro del lugar encontraron un vehículo con el capó abierto, gran cantidad de humo y fuego en la rueda trasera izquierda.

El foco ígneo fue extinguido con rapidez. En el operativo también intervinieron efectivos de la comisaría y trabajadores de Servicios Públicos, que colaboraron interrumpiendo por completo el suministro eléctrico.

Una vez controlada la emergencia, se tomó testimonio al dueño del taller, quien manifestó que estaba probando una batería y habría generado el incendio de manera accidental. Concluidas las tareas, se tomaron los datos correspondientes del hombre, mayor de edad.

1 de 4 | Incendio en taller de Río Turbio movilizó a bomberos y personal de servicios públicos. 2 de 4 | 3 de 4 | 4 de 4 |

Leé más notas de La Opinión Austral