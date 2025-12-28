Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave choque se registró la tarde de este domingo en Río Gallegos, pasadas las 17:00, en la intersección de calle 22 y Circunvalación. El siniestro fue atendido por efectivos de la División Comisaría Séptima, quienes constataron la participación de dos rodados.

Uno de ellos, un Honda Civic, era ocupado por tres personas de 36, 39 y 58 años. El otro automóvil involucrado, un Chevrolet Meriva, trasladaba a cuatro ocupantes: tres mayores de edad de 48, 42 y 18 años, y una menor de 11. La magnitud del impacto generó un amplio despliegue de emergencias en el lugar.

En el operativo intervinieron dotaciones del Cuartel Central y del Cuartel 1 de Bomberos. Para asistir a la conductora del Honda Civic, que quedó atrapada tras la colisión, se utilizó un chaleco de extricación que permitió retirarla de manera segura del habitáculo.

Una Chevrolet Meriva y un Honda Civic protagonizaron un fuerte siniestro vial.

También se requirió la presencia del servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales brindaron asistencia en el lugar y trasladaron a cinco personas al nosocomio local para su evaluación, donde permanecen bajo observación.

En la zona del siniestro se dispuso una consigna policial para resguardar el sector y facilitar el desarrollo de las tareas operativas y periciales, con el objetivo de establecer las circunstancias que originaron el choque. Del procedimiento participaron Bomberos, efectivos de la Comisaría Séptima, el Comando de Patrullas y personal de Salud.

