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El conductor de la autobomba que volcó en calle 13 mientras se dirigía a un principio de incendio en el barrio San Benito rompió el silencio y relató cómo vivió el dramático accidente que conmocionó a la comunidad durante la madrugada del domingo.

El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada cuando una dotación de la Unidad 24 de Bomberos acudía a una emergencia por un principio de incendio en el barrio San Benito. En una maniobra, el móvil hizo un trompo y terminó volcando frente a la farmacia ubicada en la intersección de las calles 13 y 22.

Los tres bomberos que viajaban en la unidad fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Regional de Río Gallegos. Afortunadamente, ninguno sufrió lesiones de gravedad.

El descargo del chofer

A través de sus redes sociales, el conductor decidió contar su versión de lo ocurrido. Descartó que el accidente haya sido producto de una imprudencia de su parte y destacó que su prioridad, hasta el último instante, fue evitar una tragedia mayor.

sí quedó la autobomba luego del accidente registrado durante la madrugada del domingo.

“Ni bache ni imprudencia… Para la gente que me conoce en el ámbito laboral, manejo camiones desde hace más de 10 años. No tuve la oportunidad de manejar camiones entregados recientemente, pero sí varios modelos diferentes, todos con sus mañas y prestaciones. No voy al caso de las condiciones porque hoy no importan. Lo que hoy importa es que no choqué a un tercero y que ninguno de los tres bomberos en cabina sufrió más que golpes, duros y múltiples, pero golpes en fin.

Hasta el último segundo antes de volcar intenté recuperarlo y esquivar el vehículo que venía de frente y creo haberlo logrado.”

En el mismo mensaje, el bombero agradeció el apoyo recibido tras el accidente y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre vecinos y compañeros del cuartel.

“Muchas gracias a todos los que se comunicaron y extendieron su mano… San Benito no quiso una noticia peor con su templo de fondo.”

El reconocimiento de sus compañeros

Tras la publicación, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia el conductor y el resto de la dotación.

Uno de los comentarios más emotivos fue el de su compañero Gian Ojeda, quien destacó la maniobra realizada por el chofer durante la emergencia. “Te quiero, amigo. Gracias a todo lo que hiciste hoy seguimos acá. ¡Te lo voy a agradecer siempre!”.