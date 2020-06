Habló la madre del concejal denunciado por abuso: "Mi hijo es inocente"

Algunos vecinos del sector hablaron con La Opinión Austral sobre cómo están viviendo esta situación que lo tiene al edil, acusado de dos abusos sexuales a menores.

"La verdad que nos parece increíble, nosotros nunca lo hubiéramos pensado, pero bueno, uno nunca termina de conocer por completo a las personas", dijo uno.

El momento en que la policía fue a notificar al concejal Emilio Maldonado en su domicilio.

La madre de Emilio Maldonado abrió las puertas de su casa. Él no estaba. Luego de comentar sobre su ausencia, dijo que "es imposible lo que dicen, todos conocen a Emilio y saben que no es así, él siempre anda con los chicos en el barrio y trabaja para ellos", aseguró.

Sobre la primera denuncia, la mamá del edil dijo que: "Esa mujer lo hizo porque no entiende que él ya no está con ella. Cuando andaban juntos ella se enojaba porque el celular de Emilio todo el tiempo estaba sonando por su trabajo".

Compartir

Esa mujer lo hizo porque no entiende que él ya no está con ella

Sorpresivamente, la mujer desconocía la segunda denuncia que tenía como imputado a su hijo. En la visita, un cronista de este diario, le mostró la noticia publicada en la web de La Opinión Austral. "Es imposible", dijo.

Además, agregó que no conocía a la denunciante y aunque aceptó que una vez Emilio cuidó una casa, no era en el barrio San Benito, lugar donde habría ocurrido el nuevo caso, según la denuncia. Incluso, según la madre "esa vez, él (por Maldonado) no estaba solo en la casa, sino que yo estaba con él".