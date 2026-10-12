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Un violento enfrentamiento a la salida de un boliche de Río Gallegos terminó con un joven herido en la cabeza y un hombre detenido. El hecho se registró durante la madrugada de este domingo, cuando dos personas comenzaron a agredirse físicamente en la vía pública, en las inmediaciones del local nocturno ubicado en calle Alberti, en el centro de la capital de Santa Cruz.

De acuerdo con la información oficial, uno de los involucrados utilizó un morral para golpear al otro, provocándole una lesión que requirió asistencia médica. La situación fue advertida por efectivos de la División Canes, que se encontraban en el sector y debieron intervenir para controlar el enfrentamiento.

Cómo fue la pelea a la salida del pub en Río Gallegos

El episodio ocurrió alrededor de las 5:48 de la mañana, en momentos en que numerosas personas se encontraban en las inmediaciones del establecimiento nocturno, durante el cierre de la actividad.

Según el reporte policial, los efectivos detectaron que dos hombres estaban protagonizando una pelea en plena vía pública. Al intervenir, constataron que uno de ellos había utilizado un morral como elemento de ataque y que el otro presentaba una herida sangrante en la cabeza.

Ante la violencia del enfrentamiento, el personal policial aplicó el uso racional de la fuerza para controlar a los involucrados y colocarles medidas de sujeción, con el objetivo de evitar que continuaran agrediéndose y garantizar la seguridad de las personas que circulaban por el lugar.

La intervención permitió poner fin a la pelea y dio inicio a las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

El joven herido fue trasladado al hospital

Minutos después de la intervención policial, una ambulancia del hospital local arribó al lugar para asistir al joven lesionado.

El personal sanitario evaluó la herida en la cabeza y dispuso su traslado al centro asistencial para recibir atención médica. Una vez en el hospital, la víctima fue sometida a las curaciones correspondientes y recibió puntos de sutura debido al corte que había sufrido durante el ataque.

La lesión requirió atención médica, aunque la información oficial difundida sobre el procedimiento no precisó mayores detalles acerca de la evolución posterior del herido.

Detuvieron al presunto agresor tras la intervención policial

En paralelo, el hombre señalado como presunto autor de la agresión fue trasladado inicialmente a una dependencia policial para resguardar su integridad física.

La decisión se tomó en un contexto de importante circulación de personas en las inmediaciones del boliche, donde la concentración de transeúntes durante el cierre del local generaba un escenario de tensión.

Una vez en la dependencia, los efectivos formalizaron el acta de aprehensión y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un local nocturno

El hecho volvió a poner en escena una situación de violencia ocurrida en la vía pública durante la madrugada, en un sector céntrico de Río Gallegos y en un horario de importante movimiento de personas que salen de los establecimientos nocturnos.