Un fuerte accidente automovilístico se produjo este martes en la ciudad de Río Gallegos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, un Renault Megane impactó de lleno con su parte delantera contra un camión cisterna, provocando daños importantes en el capot y el motor.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, en la zona de Ramón y Cajal al 500, y a las 10 arribó el camión con camilla para retirar el auto. Hasta el momento, no se sabe si había personas dentro de los vehículos ni si se registraron heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por este medio, habría un tercer auto involucrado que impactó contra el Megane, que se encontraba estacionado, y se dio a la fuga.

Como consecuencia del choque, el mencionado rodado colisionó contra el camión, que también se presume estaba detenido.

