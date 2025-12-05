Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes por la noche en una fábrica pesquera de Puerto Madryn, ubicada en las calles Perú y Colombia. La situación activó de inmediato el movimiento de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, que siguen esforzándose por frenar el avance de las llamas.

Según precisó Canal 12, el escenario generó fuerte alarma por la existencia de tanques de amoníaco dentro del predio, un compuesto extremadamente inflamable y tóxico que obliga a redoblar los cuidados. Camiones cisterna de diferentes cuarteles y del Municipio arribaron al sector para garantizar el caudal de agua ante la violencia del fuego.

Foto: Digital Chubut.

Las fuerzas de seguridad mantienen bloqueados los accesos en toda el área con el fin de facilitar el trabajo del personal de auxilio y evitar incidentes entre los vecinos. Las razones que originaron el incendio todavía no fueron determinadas y se difundirá un informe preliminar cuando los bomberos logren dominar por completo el foco ígneo.

