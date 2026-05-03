Un devastador incendio ocurrido el sábado 2 de mayo de 2026 en Río Gallegos dejó a una familia sin hogar y provocó la muerte de dos mascotas, generando una fuerte conmoción en la comunidad. El hecho tuvo lugar en una vivienda del Barrio APAP, donde las llamas avanzaron rápidamente y consumieron por completo la propiedad.

Ante la dramática situación, comenzó una campaña solidaria para asistir a la damnificada, Magali Molina, quien perdió todas sus pertenencias.

Campaña solidaria: cómo colaborar tras el incendio en Barrio APAP

Compañeros de trabajo de la víctima, desde Rebel Gimnasio, impulsaron una colecta urgente de donaciones. A través de redes sociales expresaron: “Ayer a Magali Molina, nuestra compañera de trabajo, se le quemó la casa. Perdió todo. Hoy necesita de todos nosotros. Hoy empieza de nuevo… y podemos ayudarla a dar el primer paso”.

Actualmente se están recibiendo:

Ropa de abrigo

Sábanas y mantas

Indumentaria talle XS/S

Pantalones talle 36/38

Calzado talle 35/36

Las donaciones pueden acercarse este domingo hasta las 17:00 horas en el gimnasio ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1996.

Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia al alias: maguimag.

Para más información o coordinación de ayuda, también está disponible el WhatsApp del gimnasio: 2966 769081.

Un incendio de gran magnitud en Río Gallegos

El siniestro se desató alrededor de las 20:30 horas en la intersección de las calles Cañadón Seco y Las Heras. Al momento de la llegada de los bomberos, el fuego ya se encontraba completamente generalizado en la vivienda, que contaba con siete ambientes.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables, como pinturas, solventes y autopartes almacenadas en el garaje. Varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar la situación.

Si bien no había personas dentro de la vivienda al momento del incendio, dos perros murieron a causa del fuego, lo que generó una profunda tristeza entre vecinos y allegados.

La propietaria debió recibir asistencia médica tras sufrir una crisis nerviosa. Las pérdidas materiales fueron totales.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del incendio, mientras el lugar permanece bajo resguardo para las pericias correspondientes.

En medio del dolor, la respuesta de la comunidad de Río Gallegos vuelve a hacerse presente. Cada aporte, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia para que la familia afectada pueda comenzar de nuevo.

La convocatoria sigue abierta y la ayuda de los vecinos resulta clave en este difícil momento.