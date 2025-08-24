Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral supo que desde la mañana del domingo 24 de agosto, el juez Gabriel Contreras está indagando a Carlos Tapia, Oscar “Cachumba” Aranda, un hombre apodado Neri y Fabián Hernández, señalado por varios como uno de los principales atacantes del contratista Fabio Cattani, en Puerto Deseado, el pasado lunes 11, y familiar directo de la jueza civil de la localidad.

El magistrado interviniente es titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Caleta Olivia y comenzó a subrogar la sede judicial de la ciudad deseadense, para encabezar la investigación por la brutal agresión a Cattani, que está hace mucho más de una semana internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Su designación fue debido a su basta experiencia en hechos violentos.

Otro de los hombres detenidos.

Cabe destacar que el violento ataque a Fabio Cattani ha conmocionado a la comunidad y ha sido noticia a nivel nacional. El hombre fue salvajemente agredido por un grupo de personas vinculadas al sindicato UOCRA, sufriendo graves lesiones, como la extirpación del vaso, traumatismo de tórax, problemas cardíacos, un pulmón no funcional, ocho costillas rotas, una lesión testicular grave y múltiples hematomas en el rostro y cuerpo.

La rápida detención de cuatro sospechosos, gracias a las declaraciones de testigos, incluidos agentes policiales que presenciaron el ataque y reconocieron a varios de los agresores. Según trascendió, Tapia admitió haber estado en el lugar, aunque apuntó a Hernández (el hermano de la magistrada) como responsable del golpe más brutal que dejó al contratista al borde de la muerte.

El cuarto hombre aprehendido.

Durante los procedimientos, se secuestraron celulares y prendas de vestir utilizadas el día del hecho, además de municiones de arma de fuego, armas blancas y hasta una réplica de una pistola. Las tareas fueron supervisadas por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto al comisario mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

El incidente resalta la problemática recurrente de la violencia en disputas sindicales en Argentina, particularmente en el sector de la construcción. El caso ha generado una fuerte repercusión, no solo por la gravedad de las lesiones de Cattani, sino también por el contexto de violencia sindical y el antecedente de un caso anterior que afectó a la familia de la víctima.

Personal policial y del Ministerio de seguridad durante los allanamientos.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la familia de Cattani ha expresado su temor por posibles amenazas y ha responsabilizado directamente a un individuo, Franco Moreyra (indicado como el cabecilla y el autor de la frase “a Cattani hay que matarlo“) , por su seguridad. La investigación continúa, buscando esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en esta brutal agresión.