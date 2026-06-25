La búsqueda de justicia y respuestas mantiene en vilo a una familia de Río Gallegos que, a una semana de haber sufrido un accidente de tránsito, continúa intentando identificar al conductor que los chocó y se dio a la fuga sin asistir a las víctimas.

El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de junio a las 22:06 horas en la intersección de las calles Richeri y Dean Funes, en pleno barrio Belgrano y a pocas cuadras de la Comisaría Cuarta. Allí, según denunció una vecina a través de las redes sociales, un automóvil Fiat Palio de color negro impactó contra el vehículo en el que viajaba junto a su madre y luego escapó del lugar. La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre vecinos y usuarios de Río Gallegos, quienes intentan colaborar para dar con el conductor involucrado.

A través de Facebook, la damnificada expresó su malestar por la falta de novedades sobre el responsable del siniestro. “Se busca información. Ya pasó una semana y seguimos esperando que aparezca la persona que nos chocó y decidió darse a la fuga”, escribió.

Según relató, al momento del impacto ambas circulaban por calle Richeri cuando fueron embestidas por el otro vehículo. “El lunes 15 a las 22:06 hs, en la esquina de Richeri (calle por la que yo circulaba) y Dean Funes, un Fiat Palio negro chocó nuestro vehículo y se fue del lugar sin hacerse responsable”, señaló.

This browser does not support the video element.

La mujer detalló además las consecuencias físicas que sufrió su madre producto del choque. “En el auto íbamos mi mamá (que sufrió heridas, golpe en la cabeza, mano y pierna) y yo (solo golpes)”, manifestó.

Videos, testigos y una investigación en marcha

Tras el accidente, las víctimas realizaron las actuaciones correspondientes ante las autoridades y comenzaron a reunir pruebas para intentar reconstruir el recorrido realizado por el vehículo que escapó.

“Hicimos la exposición, la denuncia correspondiente porque hizo abandono de persona, éramos dos mujeres solas y contamos con videos de lo sucedido“, sostuvo la vecina.

Además, explicó que continúan recopilando evidencia que podría resultar clave para identificar al conductor. “Estamos recopilando imágenes de las cámaras por donde pasó el vehículo después del choque y tenemos dos testigos que presenciaron lo ocurrido”, agregó.

En la publicación también difundió registros audiovisuales de la secuencia del impacto, imágenes del recorrido que habría realizado el Fiat Palio tras abandonar el lugar y fotografías que muestran los daños sufridos por el automóvil de las víctimas.

Más allá de las lesiones y el impacto emocional provocado por el episodio, la mujer expresó su frustración por las consecuencias económicas que debieron afrontar. “Mientras tanto, nosotros tuvimos que hacernos cargo de todos los gastos para poder sacar el auto adelante y seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado y no me parece justo”, afirmó.

La publicación concluye con un pedido de ayuda dirigido a toda la comunidad de Río Gallegos para intentar localizar al conductor involucrado. “Si alguien reconoce este Fiat Palio negro o tiene algún dato que pueda ayudar, por favor comuníquese por mensaje privado”, solicitó.