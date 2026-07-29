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La incertidumbre crece con el paso de las horas en Río Gallegos, donde la Policía de Santa Cruz mantiene un importante operativo para dar con el paradero de César Agustín Aguilar Pérez, un vecino de 58 años que desapareció luego de salir de su domicilio durante la noche del domingo, en las primeras horas de la madrugada del lunes. Desde entonces no volvió a ser visto y su ausencia mantiene en alerta tanto a las autoridades como a su entorno familiar.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada durante la madrugada del martes, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda previsto para este tipo de situaciones. A partir de ese momento, distintas dependencias policiales comenzaron a trabajar de manera coordinada para reconstruir los últimos movimientos del hombre y establecer el recorrido que pudo haber realizado tras abandonar su vivienda.

Hasta el momento, las circunstancias de su desaparición permanecen rodeadas de incertidumbre. No trascendieron oficialmente los motivos por los cuales Aguilar Pérez salió de su casa ni las razones por las que nunca regresó, por lo que todas las hipótesis continúan siendo analizadas por los investigadores.

Con el correr de las horas, el operativo fue concentrando sus esfuerzos en uno de los sectores más extensos y complejos de la ciudad: la costanera de Río Gallegos y las inmediaciones de la ría. Allí, durante toda la jornada del miércoles, efectivos de la Comisaría Sexta, integrantes de Bomberos de la Regional Sur y otras áreas operativas de la Policía desplegaron intensos rastrillajes en procura de hallar algún indicio que permita orientar la investigación.

Los recorridos se desarrollaron sobre distintos puntos estratégicos definidos por los investigadores, quienes buscaron reconstruir paso a paso los desplazamientos realizados por el hombre desde el momento en que abandonó su domicilio. La magnitud del área y las características del terreno convierten el operativo en una tarea compleja que demanda una importante coordinación entre las distintas unidades intervinientes.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.

Mientras las patrullas recorren la zona por tierra, otra parte de la investigación se desarrolla puertas adentro de las oficinas de la División de Investigaciones (DDI). Allí, el trabajo está centrado en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en diferentes sectores de la ciudad.

El objetivo es reconstruir con la mayor precisión posible el recorrido efectuado por Aguilar Pérez y determinar cuál fue su destino tras abandonar su vivienda. De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, algunas de las imágenes analizadas indicarían que el hombre habría caminado en dirección a la ría, aunque esa posibilidad continúa bajo investigación y todavía no constituye una conclusión definitiva.

Cada nuevo registro audiovisual es examinado minuciosamente por los investigadores, quienes intentan establecer horarios, trayectos y cualquier elemento que permita acotar el área de búsqueda y optimizar el despliegue de recursos.

Paralelamente, la Policía de Santa Cruz difundió las características físicas y la vestimenta que llevaba el hombre al momento de su desaparición con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Según la información oficial, César Agustín Aguilar Pérez tiene 58 años, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de tez trigueña, posee cabello algo largo con canas y habitualmente se encuentra afeitado. Al momento de salir de su domicilio vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar de utilidad para orientar la investigación. Por ese motivo solicitaron que quienes hayan visto al hombre o cuenten con información sobre sus movimientos se comuniquen de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.