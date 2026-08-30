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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Puerto Madryn, donde dos hombres fueron detenidos luego de ser descubiertos mientras presuntamente intentaban realizar un boquete para ingresar a una joyería ubicada en pleno centro de la ciudad.

La situación se registró alrededor de las 2:30, cuando el Centro de Monitoreo Urbano recibió una alerta por la activación de la alarma de la joyería, ubicada sobre 25 de Mayo al 155.

A partir del aviso, los operadores observaron mediante las cámaras de seguridad que un Fiat Uno blanco se alejaba del lugar. Ante esta situación, se desplegó rápidamente un operativo cerrojo para intentar localizar el vehículo y determinar quiénes se encontraban detrás del episodio.

El automóvil fue encontrado estacionado sobre Gobernador Maíz al 500, aunque no había ocupantes en su interior.

El auto quedó secuestrado.

Los encontraron escondidos

Con la intervención de efectivos de la Sección Operaciones Policiales, las comisarías 2ª, 3ª y 4ª y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), se comenzó a revisar los techos y patios de los inmuebles ubicados en las inmediaciones.

Durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres. Uno de ellos, identificado como Leonardo Javier L., de 33 años, fue localizado en el patio interior de una gomería ubicada sobre avenida Gales al 400.

El segundo sospechoso, identificado como Juan Domingo Q. J., de 55 años y de nacionalidad chilena, fue encontrado sobre el techo de una vivienda lindante, también en inmediaciones de avenida Gales.

Daños en el comercio lindante

Los investigadores ingresaron a la joyería junto con su propietario y constataron que no había daños ni faltantes en el interior del local.

Sin embargo, en el comercio lindante, se detectaron daños tanto en la chapa del techo como en una pared interior.

La principal hipótesis es que los sospechosos habrían intentado abrir un acceso desde ese inmueble para llegar hasta la joyería y concretar el robo.

Herramientas y equipos de comunicación

Durante el procedimiento, la Policía secuestró distintos elementos que serían de interés para la investigación. Entre ellos había una mecha para pared, un cortafierro, una mochila con herramientas, auriculares inalámbricos, una batería para equipo HT y dos equipos de comunicación de mano.

También quedó secuestrado el Fiat Uno blanco localizado durante el operativo. El vehículo fue trasladado y permanece alojado en el patio interno de la Comisaría Segunda, a disposición de las diligencias de requisa.

Por disposición de la Fiscalía, los dos hombres detenidos permanecerán privados de su libertad hasta la audiencia de control de detención, donde se definirá su situación procesal.