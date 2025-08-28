Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Increíble el olor, no se puede ni respirar” fue lo que expuso un vecino de Río Gallegos, sobre lo que ocurría cerca de las 9 de la mañana en el pleno centro de la localidad.

Es que las autoridades estaban realizando las pericias sobre un intento de robo que se registró en horas de la madrugada, en un predio ubicado en la calle Fagnano al 300 de la capital de Santa Cruz que, en el pasado, ya había aparecido en las páginas de este diario.

Tal como lo informó La Opinión Austral, hace un poco más de dos semanas, ese predio había sido allanado por la fuerza pública tras una denuncia por un fuerte olor a marihuana. Con la enmienda de la Justicia Federal, las autoridades ingresaron y se vieron un panorama impactante: 150 plantas de marihuana siendo cultivadas y otras 50 siendo investigadas para -aparentemente- mejorar su genética.

Un agente de la DDI entre las plantas, el día del allanamiento. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La causa por la presunta comercialización se encuentra en marcha. Tras el apartamiento del juez federal Claudio Vázquez, ahora el expediente es visto por Mariel Borruto. La Fiscalía Federal, representada por Julio Zárate, aguarda por informes que fueron solicitados a organismos nacionales que podrían, o no, permitir el cultivo de la gran cantidad de plantas que fueron encontradas en un galpón que no tenía puertas de emergencia, ni matafuegos, ni la altura del techo que se necesita para este cultivo.

Fue la propia defensa de la causa la que dio aviso a la Justicia, luego que la alarma se activara.

“Incluso encontramos restos de porro en el lugar, es como poner al lobo a cuidar a las ovejas” reveló una fuente consultada sobre los hallazgos y las falencias que presentaría el lugar.

Ahora, en la madruga de este jueves, el caso sumó un nuevo episodio. El lugar debía ser custodiado las 24 horas del día en las inmediaciones pero, aparentemente, algo falló: alrededor de la 3 de la madrugada se activó la alarma del lugar y fue la propia defensa de la causa quien dio aviso a las autoridades federales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el lunes después del allanamiento, se realizó una audiencia por la cautelar, donde los ocupantes del predio lograron el ingreso para el cuidado de las plantas que, en un principio, serían utilizadas para elementos como aceite de cannabis, por ejemplo.

El lugar por donde habrían ingresado los malvivientes. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta madrugada, según fuentes consultadas, una o varias personas ingresaron por una de las ventanas al lugar, intentaron llevarse alguna de las plantas pero, al percatarse que no podían moverlas y tras el encendido de la alarma, escaparon en dirección desconocida.

Según pudo saber este diario, y tal como se dijo más arriba, fue la defensa quien dio aviso a la Justicia. Es decir que la fuerza policial no habría tenido intervención. En consecuencia, en horas de la mañana de este jueves, agentes de la Fiscalía supervisaron las pericias que llevó adelante Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con el fin de determinar si habían faltantes y dar con los responsables.