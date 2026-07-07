Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el violento ataque que mantuvo al borde de la muerte a César Ezequiel Flores dio un nuevo paso este viernes. Los dos hombres señalados como presuntos responsables de haber apuñalado al joven de 27 años fueron trasladados al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos, donde prestaron declaración indagatoria y ofrecieron una versión exculpatoria de los hechos. Sin embargo, la magistrada Yamila Borquez resolvió que ambos continúen privados de su libertad mientras la causa avanza bajo la calificación de homicidio en grado de tentativa.

La decisión judicial representa, hasta el momento, la principal novedad del expediente. Los sospechosos, de 26 y 37 años, permanecen detenidos luego de haber sido capturados durante un allanamiento realizado por efectivos de la División de Investigaciones (DDI), quienes lograron identificarlos tras una intensa tarea de reconstrucción de los hechos, análisis de testimonios y pericias criminalísticas.

Al mismo tiempo, la causa recibió otra noticia alentadora: según pudo saber La Opinión Austral, César Flores evolucionó favorablemente luego de la compleja cirugía cardiovascular a la que fue sometido de urgencia y ya no presenta riesgo inminente de muerte. No obstante, continúa internado bajo estricta observación médica en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece en recuperación.

Una declaración que no modificó la situación procesal

Durante la jornada del viernes pasado, ambos imputados fueron trasladados desde su lugar de detención hasta el edificio judicial para ser indagados por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Uno de los detenidos por el caso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral indicaron que los acusados negaron haber cometido el ataque y brindaron una versión destinada a desvincularse de los hechos investigados. Sin embargo, tras analizar las actuaciones incorporadas al expediente, la jueza interviniente resolvió que continúen detenidos mientras la investigación sigue reuniendo evidencia.

La permanencia de los sospechosos tras las rejas responde a la gravedad del hecho investigado y a la necesidad de preservar el desarrollo de la pesquisa, que todavía incorpora distintos elementos probatorios.

El episodio ocurrió días atrás y conmocionó a Río Gallegos por la extrema violencia empleada. Todo comenzó cuando el Centro de Despacho recibió un llamado alertando sobre una persona herida en inmediaciones de la calle La Paz al 1100. La primera comisión policial llegó rápidamente al lugar, aunque encontró escasa colaboración de los vecinos y no logró establecer con precisión qué había sucedido.

Minutos más tarde, la situación tomó otra dimensión cuando desde el Hospital Regional informaron el ingreso de un joven con una gravísima herida de arma blanca en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la axila.

Los profesionales médicos constataron que el cuchillo había perforado parte del corazón, provocando una lesión de extrema gravedad que obligó a realizar una cirugía cardiovascular de urgencia para salvarle la vida.

La jueza Yamila Bórquez tiene a cargo la causa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante las primeras horas posteriores a la intervención, el pronóstico fue reservado y existía un serio riesgo para la vida del paciente. Con el correr de los días, la evolución médica permitió estabilizar su cuadro clínico y hoy permanece internado fuera de peligro, aunque bajo permanente control.

El silencio de la víctima y las hipótesis del caso

Antes de ingresar al quirófano, Flores alcanzó a dialogar brevemente con los efectivos policiales que lo entrevistaron en el hospital. No obstante, evitó identificar a sus agresores o brindar detalles acerca de cómo se produjo el ataque, circunstancia que obligó a los investigadores a reconstruir lo ocurrido mediante otras pruebas.

Entre las primeras hipótesis surgió la posibilidad de que la agresión se hubiera originado durante una reunión entre personas conocidas en la que se consumían bebidas alcohólicas y que, por razones aún desconocidas, derivó en una violenta pelea. Por el momento, esa línea de investigación continúa siendo una hipótesis y todavía no fue confirmada, aunque es la más firme.

Las pericias y el trabajo de la DDI

Con los primeros testimonios, especialistas de Criminalística realizaron una minuciosa inspección en el sector donde habría ocurrido la agresión. Allí detectaron importantes rastros de sangre que permitieron reconstruir parte de la secuencia y orientar las tareas investigativas.

En una primera instancia fueron demoradas cinco personas -cuatro hombres y una mujer- que se encontraban en una vivienda cercana y que no pudieron explicar la presencia de rastros biológicos en el ingreso del inmueble. Sin embargo, recuperaron la libertad horas después tras fijar domicilio. Lejos de cerrarse, la investigación continuó avanzando.

La víctima fue ingresada por la guardia del hospital. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La División de Investigaciones, en conjunto con personal de la Comisaría Cuarta, profundizó las tareas de inteligencia criminal, el análisis de testimonios y las pericias científicas. Ese trabajo permitió identificar a los dos hombres ahora detenidos como los principales sospechosos del ataque.

Durante el allanamiento en el que fueron capturados también se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares considerados de interés para la causa. Los dispositivos serán sometidos a distintas pericias para determinar si contienen información relevante sobre las comunicaciones, desplazamientos y movimientos previos y posteriores a la agresión.

Aunque la evolución de César Flores representa una noticia alentadora para su entorno, la investigación judicial todavía se encuentra en una etapa clave. Las pericias sobre los teléfonos celulares, los análisis de ADN, las declaraciones testimoniales y el resto de las pruebas reunidas serán determinantes para reconstruir con precisión cómo ocurrió el ataque y establecer el grado de participación de cada uno de los imputados.