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Un procedimiento policial ocurrido durante la mañana del lunes en el barrio Fátima de Río Gallegos terminó con un hombre de 35 años aprehendido y con el secuestro de varias plantas de características similares a marihuana, luego de que los efectivos acudieran ante un presunto intento de ingreso a una vivienda ubicada sobre calle Estrada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que la intervención se inició a partir de un requerimiento vecinal recibido por el Comando de Patrullas, que alertó sobre un presunto ilícito que se encontraba desarrollándose en el sector. Ante la situación, personal de la División Comisaría Segunda se trasladó hasta el inmueble señalado para verificar lo ocurrido.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de 35 años que había sido demorado. Según se pudo establecer preliminarmente, el sujeto habría intentado ingresar a la propiedad, situación que fue advertida por el propietario de la vivienda, un hombre de 33 años.

De acuerdo con la información policial, ambos protagonizaron un altercado físico antes de la llegada de los uniformados. Frente a este escenario, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso con el objetivo de controlar la situación y evitar que el enfrentamiento continuara.

El acusado fue trasladado a la Comisaría Segunda. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La intervención policial permitió además poner el caso en conocimiento de la Justicia. El Juzgado de Instrucción de turno tomó intervención y dispuso la realización de las pericias correspondientes sobre el hombre aprehendido.

El procedimiento adquirió una nueva dimensión cuando los investigadores realizaron una inspección ocular dentro del inmueble. Durante esa tarea, el personal policial detectó varias plantas distribuidas en macetas que presentaban características similares a la marihuana. El hallazgo fue informado de inmediato a la Unidad Fiscal de Río Gallegos.

A partir de la intervención de la autoridad judicial competente, se dispuso el secuestro formal de las plantas y de la sustancia correspondiente, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

La presencia de las plantas surgió en el marco de la intervención originada por el presunto intento de ingreso al domicilio. Por el momento, la información oficial no establece una vinculación entre el hallazgo de cannabis y el episodio que motivó la llegada inicial de la Policía.

Este punto será materia de las diligencias judiciales que continúan desarrollándose y de las pericias que permitan determinar con precisión la naturaleza de las plantas secuestradas. Según pudo saber este diario, tras la aprehensión, el hombre de 35 años quedó a disposición de los magistrados intervinientes mientras avanzan las actuaciones procesales.

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias concretas en las que se produjo el episodio ocurrido en la vivienda de calle Estrada, además de establecer las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.