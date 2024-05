Del dramatismo al alivio. Las lágrimas de miedo se transformaron en alegría. Esas fueron las sensaciones de policías, de dos padres preocupados y hasta las de un nene que, gracias a los efectivos, actualmente se encuentra bien.

Se trata del caso de Mirko, el menor de cinco años que en las últimas horas, fue asistido por la suboficial Maribel Huaiquil, cuando estaba ahogándose tras haberse asfixiado cuando intentaba comer un caramelo.

El incidente ocurrió en la noche del martes, cuando los padres de Mirko, Carolina y Franco corriendo con su hijo en brazos hasta la Comisaría Sexta. Allí, Maribel quien también ha sido reconocida en agosto del 2022 por ser la única mujer policía de Santa Cruz fue en aprobar el curso de “Capacitación y Perfeccionamiento en Seguridad y Custodia de Protección de Estado” de la Policía Federal Argentina– tomó al nene y practicó la maniobra de Heimlich para salvarle la vida.

Mirko con una sonrisa de oreja a oreja junto a su regalo. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Este jueves, los protagonistas de esta historia se volvieron a reunir en una conferencia de prensa en las instalaciones de la dependencia policial ubicada en la calle Lola Mora. Tal como pudo verse en la transmisión en vivo que se encuentra disponible en www.laopinionaustral.com.ar y en las redes sociales de LU12 AM680, Mirko fue corriendo a abrazarse con su heroína antes del comienzo de la misma.

En el acto protocolar, se reconoció a Maribel Huaiquil su “profesionalismo y valor ante la angustia de la familia. Ella actuó con rapidez con destreza. Gracias al proceder pudieron contener a la familia, los policías Enzo Ayala, Emiliano Oyarzún y Fabiana Palacios, para que Mirko pueda ser atendido por profesionales” se dijo en la conferencia.

“Nuestro más profundo reconocimiento, a todo el equipo de trabajo, verdadero ejemplo de vocación y compromiso, por la valentía y la rapidez” habló la oradora antes de la entrega del reconocimiento realizado por el Superintendente de Seguridad, Sergio Rego.

Huaiquil habló con la prensa: “Tengo 20 años de servicio. Todas la guardias son distintas. Siempre hay que presentarse de manera fresca, estoy nerviosa y emocionada. Hoy tenemos a Mirko bien, que va a poder festejar su cumpleaños número seis” aseveró la Policía de cara a los festejos que realizará la familia el próximo sábado.

La heroína y el menor posan junto a la tapa de La Opinión Austral. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Siempre es muy lindo salvar una vida. Esta vez la ambulancia tardó poco en venir y cuando llegó, Mirko ya estaba sonriendo con mi campera puesta”, expresó la policía quien, en abril del 2022, fue reconocida por haber sido una de las agentes que impidieron que los destrozos en la Plaza de la República pasaran a mayores.

“No hay mayor oro que verlo sonreír. Pensé que ahora me iba a tener miedo porque lo sacudí” dijo Huaquil entre risas por la maniobra que tuvo que hacer. “Este es el primer abrazo posterior, ayer (por el miércoles) hablaba con su mamá y él me gritaba ‘gracias’, agregó.

Tal como se vio en las redes, Maribel se llevó una foto de ella abrazándose con Mirko y el nene se llevó un patrullero de juguete de regalo. “Quiero ser policía de grande” dijo con una sonrisa que le cubría la cara