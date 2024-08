Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado defensor de José Daniel Cabrera Gallardo, único detenido en el caso de Nelson Ariel Romero, quien desapareció el pasado lunes y fue hallado sin vida este viernes en el barrio Ayres Argentinos, confirmó que su cliente confesó haber asesinado al empresario de 56 años.

En comunicación con el portal Café Noticias, Jorge Trevotich aseveró que Cabrera, a quien representa legalmente, “me pidió que fuera a la Seccional Primera, donde está alojado, porque necesitaba hablar conmigo y me contó la verdad de los hechos, ya que había cosas que no encajaban”.

Acto seguido, indicó que “yo le decía que no era lógico lo que me relataba a mí y lo que dijo en la indagatoria, pero la verdad es que él sí fue el autor de la muerte de Romero”.

Según precisó el abogado, el suboficial del Ejército de 27 años, “me contó en el contexto en que ocurrió este hecho y me pidió que pidiera ampliar de vuelta su declaración para decir la verdad”.

Asimismo, sostuvo que el hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo luego de que Cabrera le indicara a los policiales “dónde estaba”. En tal aspecto, afirmó: “No es que lo encontraron con rastrillaje ni nada; él pidió que le mostraran el Google Maps y él indicó dónde estaba el cuerpo de Romero”.

Trevotich reiteró que lo que el detenido le relataba “no era coherente, entonces lo fui a ver tres veces y me insistió con la misma versión que fue lo que declaró en el juzgado, y ahora me dio la versión real de lo que había sucedido: que él fue el autor y que él mismo le dijo a la policía, a la gente de la Seccional Primera”.

Consultado acerca de las circunstancias previas a la muerte del empresario, señaló que todo ocurrió producto de una “discusión, iban los dos en la misma camioneta”.

Detalló -de acuerdo a lo consignado por su cliente- que “en medio de la discusión, Romero paró en el lugar y bajó” y añadió: “Yo quiero que primero mi cliente tenga la posibilidad de decir lo que me contó hoy en la comisaría y que se lo diga al juez”.

Catalogó la relación entre Cabrera y Romero como una “amistad, se podría decir”. Seguidamente se refirió al arma con la que presumiblemente se cometió el crimen: “No era reglamentaria. Él siempre vivió en Buenos Aires y tiene la portación de arma, que compró en el año 2019, registrada y a su nombre. A todos lados donde iba siempre llevaba el arma en la mochila consigo”.

Por otro lado, y tal como había anticipado a La Opinión Austral, Trevotich comentó que la acusación que pesa sobre su cliente es de homicidio agravado, un cargo que su defendido niega rotundamente.

“Por lo que él me estaba relatando, esa calificación no cabe para la situación en que se produjo la muerte de Romero. Seguramente van a bajarla una vez que lo escuchen a Cabrera y se analicen los mensajes de texto y los audios que pudieron haber entre los celulares de los dos”, aseguró.

Agregó que se trata de “una historia bastante complicada de comentar, porque no es bueno descalificar a una persona que ya no puede defenderse, y por eso mismo no voy a hablar de cuáles eran las condiciones personales de la víctima”.

En cuanto a la hipótesis de que habría una tercera persona involucrada, luego de que los investigadores descubrieran una transferencia de medio millón de pesos realizada desde el celular de la víctima hacia la cuenta de un joven no identificado, el abogado comentó: “Yo le volví a insistir a mi cliente si contó con ayuda de alguien, porque es una persona muy delgada, debe pesar 55 kilos, y me dijo que lo hizo él solo debido a la desesperación que tenía en ese momento”.

Sostuvo que Cabrera “me contó que había situaciones que desde hace tiempo quería denunciar, pero le daba vergüenza hacerlo, por eso nunca acudió a la justicia para hacer la denuncia”.

En ese mismo tenor, puntualizó que dicha transferencia se debía a la compra de un teléfono: “El celular tenía, creo, un costo de 1.400.000 pesos. Intentó pagarlo con una tarjeta de Mercado Pago, pero ahí le permitía pagar solo 500.000 pesos. Esa fue la transferencia que hizo”.

Y amplió: “Al otro día vinculó su número de teléfono con la tarjeta, y pagó el resto del celular. Después le pidió a un compañero de trabajo, creo que un superior que vive cerca del domicilio donde le vendían el teléfono, que lo pasen a buscar”.

