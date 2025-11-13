Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el crimen de Franco Cuevas, ocurrido el 2 de junio de 2023 en una concesionaria del barrio Del Carmen, entra en su etapa final. Este jueves, en el Tribunal Oral de Santa Cruz, se escuchan los alegatos de la Fiscalía, la defensa y la querella, en una jornada que podría definir la condena de Roberto Neil, de 44 años, acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

La querella pide homicidio agravado por alevosía y codicia

La querella, representada por Jorge Trevotich y Rosa Zúñiga, madre de la víctima, solicitó al tribunal que se condene a Neil por homicidio agravado por alevosía y codicia. Trevotich, como querellante adherente, no pudo pedir una pena específica, pero afirmó ante el tribunal que Neil “fusiló” a Franco Cuevas, haciendo hincapié en la gravedad del hecho.

La Fiscalía pidió 11 años por homicidio calificado

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que se trató de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Los fiscales descartaron que se tratara de un exceso de legítima defensa y remarcaron que Neil podría haber evitado la muerte de la víctima. Según la acusación, el imputado recuerda todos los detalles del hecho, excepto los disparos, y por ello solicitan 11 años de prisión.

Ausencia de la familia Cuevas en el juicio

La familia de la víctima, en gran parte, no asistió al juicio; únicamente estuvo presente la madre. Los familiares se encuentran reunidos en la intersección de French y Congreso, ya que a las 12 del mediodía está programado el desalojo de la vivienda de Zuñiga.

NOTICIA EN DESARROLLO