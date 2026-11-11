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El 23 de marzo de 2025 quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de Río Gallegos. Aquella tarde, un video de menos de un minuto que comenzó a viralizarse raudamente a través de las redes sociales y de las publicaciones de La Opinión Austral expuso con crudeza insoportable la brutalidad de un ataque machista perpetrado en el interior de una vivienda ubicada en el pasaje Honduras.

Las imágenes mostraban cómo un hombre ingresaba intempestivamente al domicilio para someter a una joven a una golpiza despiadada, estrellándole repetidamente la cabeza contra una pared en el patio de la propiedad. A más de un año de aquel episodio que indignó a toda la comunidad santacruceña, el proceso oral y público contra el agresor ingresó en su etapa más caliente, con una jornada de alegatos que dejó al descubierto la magnitud del horror y la urgencia de una respuesta institucional ejemplar.

El banquillo de los acusados tiene como único imputado a Luciano Iván Giménez Cárcamo, un ex trabajador del Concejo Deliberante local que desde el mismo día del hecho se encuentra privado de su libertad, alojado a la espera de un veredicto que podría modificar drásticamente su destino judicial. La calificación legal que pesa sobre sus espaldas es de extrema gravedad: homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas en dos hechos y daño también en dos hechos, una figura penal que contempla penas de hasta quince años de cumplimiento efectivo.

Durante las últimas jornadas, la Cámara Oral de Río Gallegos llevó adelante las audiencias de debate y valoración de pruebas bajo la presidencia del camarista Carlos Albarracín, acompañado en el estrado por los vocales titulares María Alejandra Vila y Jorge Yance.

La fiscal Verónica Zuvic escuchando los alegatos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La acusación fiscal estuvo representada por las fiscales Verónica Zuvic y Aldana Ulloa, mientras que los intereses de la sobreviviente -identificada como la trabajadora de la Fuerza Aérea Yanet Costilla– fueron sostenidos por el abogado querellante Sergio Macagno. Enfrente, la estrategia defensiva corrió por cuenta de los letrados Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el desarrollo del juicio permitió ir mucho más allá del minuto de furia registrado por las cámaras de seguridad. Los testimonios incorporados al debate revelaron que aquella agresión no constituyó un hecho aislado, sino la escalada extrema de un prolongado contexto de violencia y sometimiento al que la víctima había sido sometida en el ámbito de su intimidad.

Asimismo, cobró una dimensión heroica la declaración del vecino que, alertado por los desesperados gritos de auxilio, no dudó en irrumpir en la propiedad para ponerle fin al ataque. Para la acusación, esa intervención externa fue el único factor que evitó un desenlace fatal, desmoronando cualquier teoría de un desistimiento voluntario por parte del agresor.

Este miércoles

La tensión se adueñó de la sala de audiencias este miércoles, poco después de las diez de la mañana, cuando se dio inicio formal a la etapa de alegatos. Con la presencia de la sobreviviente -acompañada de allegados- y la del padre del imputado ubicado en el sector opuesto del recinto, el debate adquirió un tono de profunda solemnidad. Giménez ingresó escoltado por personal policial, desposado una vez frente al tribunal, y mantuvo una actitud ambivalente entre la atención a las exposiciones y los cruces de miradas hacia la pantalla y hacia la propia sobreviviente.

Sergio Macagno dando su alegato a través de Zoom y siendo proyectado en una de las paredes del recinto. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El primero en tomar la palabra fue el abogado querellante Sergio Macagno, quien participó de la audiencia mediante una videoconferencia proyectada en una de las paredes del recinto. Desde el inicio de su exposición, el letrado marcó un posicionamiento categórico al sentenciar: “Él entró a la casa con intención de matar, no de charlar”.

A partir de esa premisa, reconstruyó la secuencia del mediodía trágico, enfatizando la brutal reiteración de los golpes contra la estructura de la pared mientras la capacidad de defensa de la joven se extinguía por completo. Macagno recordó los instantes posteriores relatados por la propia Costilla, quien llegó a sentir un profundo mareo y la certeza inminente de la muerte, un pasaje que conmovió visiblemente a la sobreviviente en plena sala.

Yanet Costilla mirando la pantalla donde escuchaba el alegato de su abogado. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El representante de la querella también desarticuló los argumentos vinculados al presunto estado de alteración del imputado, reconociendo que si bien se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes, las imágenes que lo captaron huyendo raudamente por la avenida Perón demostraban que conservaba la lucidez suficiente para intentar eludir el accionar de la justicia. Al tratarse de una querella adherente, Macagno solicitó al tribunal la condena de Giménez en absoluta consonancia con los lineamientos que oportunamente marcará la fiscalía.

Tras la extensa y detallada exposición de la querella, la presidencia del tribunal dispuso un cuarto intermedio estratégico. Con las cartas sobre la mesa y el peso de las pruebas científicas, los informes de la Oficina de Violencia Doméstica y los testimonios periciales resonando en las paredes de la Cámara Oral, las expectativas se trasladan ahora hacia la próxima audiencia.

El juicio pasó a cuarto intermedio para este viernes a las 10 de la mañana, momento en el cual se llevarán a cabo los alegatos de la fiscalía -a cargo de Verónica Zuvic- y posteriormente las exposiciones de los defensores Sandro Levin y Daniel Albornoz, antes de que los magistrados se pongan a deliberar para dictar sentencia.