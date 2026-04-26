Este domingo, familiares, amigos y vecinos de Isaías Gael C., el niño de ocho años que falleció tras ser atropellado en abril de 2024, se movilizaron en Río Gallegos para reclamar justicia y mantener viva su memoria. La convocatoria tuvo lugar durante el tradicional izamiento dominical en la intersección de las avenidas San Martín y Néstor Kirchner, desde donde luego marcharon por calles céntricas de la ciudad.

Bajo consignas como “Que su voz no sea olvidada, exigimos verdad y justicia”, “Que no vuelva a pasar” y “No fue un accidente”, los manifestantes expresaron su dolor y su pedido de respuestas a dos años del trágico hecho que conmocionó a la capital santacruceña.

Isaías Gael fue atropellado el 19 de abril de 2024 en la intersección de Ramón y Cajal y Prefectura Naval, en el barrio Belgrano. Tras el impacto, sufrió múltiples lesiones que derivaron en su fallecimiento el 23 de abril de ese mismo año.

El vehículo involucrado era un Ford Falcon antiguo que circulaba sin luces y era conducido por un joven de 24 años.

Durante la marcha, el recuerdo de Gael estuvo presente en pancartas y mensajes cargados de emoción. Una de ellas expresaba: “En cada latido de nuestro corazón, siempre estarás, pequeño ángel; tu luz nos guía, tu amor nos sostiene y tu recuerdo nos mantiene eternamente juntos”.

La movilización también contó con el acompañamiento de otras familias que atraviesan situaciones similares, conocidas como “Familias del dolor”. Entre ellas, estuvieron allegados a Celeste Maldonado, quienes también reclaman justicia y denuncian presunta mala praxis médica vinculada a su fallecimiento.

A dos años de la tragedia, el pedido de justicia sigue vigente. Los familiares de Isaías Gael insisten en la necesidad de esclarecer completamente lo ocurrido y de generar conciencia para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en Río Gallegos.