La Justicia y la Policía de Santa Cruz se encuentran recabando información sobre un hecho que se registró durante el fin de semana en Río Gallegos, por el que un hombre está internado.

“Me las van a pagar” fue lo que dijo Alan Márquez, un camillero del Hospital Regional, antes de ser inducido al coma. Este dato es el que repercutió el pasado 3 de mayo, tras ser encontrado con graves lesiones en un patio interno de los 400 Departamentos, luego de caer de una gran altura.

Tal como lo informó La Opinión Austral, con el dato de la última declaración de Márquez, comenzó una investigación por un posible intento de homicidio por algunas personas que lo habrían arrojado al camillero desde un puente que conecta los monoblocks 11 y 12 del mencionado barrio.

Sin embargo, por estas horas, la Policía no encontró elementos o pruebas fehacientes para seguir esta línea de investigación. De igual manera, la familia de Alan Márquez ya tomó postura: el camillero no tuvo un accidente y cayó sino que lo arrojaron personas no identificadas.

Keyla, su hermana, usó las redes sociales para pedir colaboración a la comunidad. En un posteo de la red social Facebook en un conocido grupo de denuncias públicas expresó: “Como algunos saben, mi hermano sufrió un grave accidente el día sábado 3 de mayo en la madrugada. El no se tiró. Eso esta claro” comenzó diciendo y agregó: “Toda nuestra familia, seres queridos y amigos queremos justicia por este intento de homicidio. Esto no puedo quedar impune”.

En el mismo sentido, apeló al recuerdo del trabajo de su hermano durante la pandemia. “Mi hermano es trabajador del hospital hace muchísimos años. El desempeñó un trabajo muy importante en la época del COVID. Ahora necesitamos nosotros de su ayuda para poder aclarar los hechos ocurridos. Por favor si alguien tiene información, o algún dato estamos a disposición en cualquier horario” concluyó