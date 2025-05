Después de varias semanas en silencio, finalmente Alex Caniggia decidió romper el hielo y se expresó, públicamente, sobre su reciente ruptura con Melody Luz, madre de su hija Venezia y, también, habló acerca del vínculo amoroso que, actualmente, mantiene la bailarina con Santiago del Azar, un reconocido chef. En una nota para Puro Show” (El Trece), el hijo del “Pájaro” Caniggia y Mariana Nannis sorprendió con un tono calmo, alejado de todo tipo de polémicas y dio su versión sobre lo sucedido, dejando entrever que la distancia terminó siendo positiva para él.

“La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, reveló con total sinceridad y ese estilo frontal que lo caracteriza, dejando en claro que, hoy por hoy, no tiene intenciones de rearmar su vida sentimental. “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”, añadió, dando a entender que el foco está puesto en sí mismo y en disfrutar esta etapa de libertad sin presiones.

En relación a la nueva pareja de Melody, Alex eligió una postura respetuosa, pero, al mismo tiempo, firme; consultado por el romance con Del Azar, indicó: “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”.

Lejos de alimentar especulaciones o entrar en detalles sobre el cocinero que conquistó a su ex, el mediático prefirió correrse del foco mediático y evitar cualquier tipo de juicio público. “No opino. Nada más que la haga feliz”, manifestó, dando por cerrada cualquier posibilidad de confrontación.

Pese a que el vínculo sentimental entre ellos llegó a su fin, Alex resaltó la buena relación que mantiene con Melody como padres de Venezia. “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, destacó, destacando el rol de la bailarina en la crianza de su hija; también, se permitió confesar que él no fue quien tomó la decisión de separarse. “Claramente, no quería la familia separada, pero… Bueno, son cosas normales de la vida”, reconoció.

Finalmente, Caniggia habló de cómo la llegada de su hija transformó su manera de ver el mundo y lo ayudó a crecer personalmente. “Antes que nada viene mi hija y, después, todo el resto. Venezia es todo para mí”, aseguró con total convicción; en esa misma línea, se animó a una breve reflexión sobre su evolución emocional en los últimos años. “Desde que soy padre, estoy mucho más maduro. Si esta separación me hubiera pasado antes, hubiera reaccionado de otra manera”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral