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Este domingo, familiares y allegados de Franco Cuevas volvieron a manifestarse para reclamar justicia, tras la liberación del empresario Roberto Neil, condenado inicialmente a 11 años de prisión por el crimen ocurrido en una concesionaria de Río Gallegos el 2 de junio de 2023. Durante el tradicional izamiento dominical, Carla Cuevas, hermana de la víctima, expresó su indignación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y adelantó que buscarán recurrirla por la vía judicial.

La manifestación se realizó en la intersección de las calles Néstor Kirchner y San Martín, donde los familiares renovaron su pedido de justicia y reclamaron que Neil vuelva a estar detenido. La movilización se produjo cinco días después de que la máxima instancia judicial de la provincia ordenara su inmediata liberación.

En diálogo con La Opinión Austral, Carla Cuevas manifestó el malestar de la familia frente a la resolución que permitió recuperar la libertad al empresario.

“Estamos muy enojados, muy indignados con la decisión que tomaron los vocales del Tribunal de Justicia. Había una condena de 11 años, él estaba preso y ahora recuperó la libertad”, expresó la hermana de la víctima.

“Todavía no recibimos los fundamentos de la decisión, eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero, de igual manera, no estamos tranquilos. Estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance para pedir justicia y para que él vuelva a la cárcel, como tiene que ser… Hoy domingo, el asesino anda suelto por la ciudad. Es un homicida, él tiene que estar preso”.

Respecto de los próximos pasos judiciales, Carla señaló que, según la información que maneja la familia, los fundamentos se conocerían entre el 10 y el 17 de noviembre. A partir de esa notificación, buscarán avanzar con una impugnación. “Nosotros vamos a apelar, vamos a recurrir eso. Les aseguro que vamos a ir por todo”, afirmó.

Cuestionamientos a los nueve vocales del Tribunal Superior de Justicia

Carla también cuestionó los criterios que llevaron a los magistrados a disponer la liberación de Neil.

“No sé en qué se basaron los nueve vocales del Poder Judicial para darle la libertad. De repente, de la noche a la mañana, es una legítima defensa”, cuestionó.

En ese sentido, hizo referencia a las pericias y a las actuaciones realizadas durante la investigación de la causa.

“¿Bajo qué concepto le dan la libertad? Yo le hablo a la gente que está sentada en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Bajo qué concepto? Acá pareciera que hay más corrupción o amiguismo, no sé, lamentablemente, pero pareciera que hay más corrupción que otra cosa”, manifestó.

La hermana de Franco también recordó las circunstancias del crimen y reclamó que se revise lo resuelto en la causa.

Finalmente, Carla confirmó que los familiares y allegados de Franco mantendrán las movilizaciones y llevarán su reclamo al ámbito judicial.

“Nosotros estamos tomando esta medida hoy, pero también vamos a tomar medidas dentro de la Justicia. Estamos muy decididos”, concluyó.