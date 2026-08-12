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La Opinión Austral siguió en vivo la lectura del fallo y los fundamentos de la sentencia por el homicidio en ocasión de robo de Rubén Mansilla, exintegrante de la Policía de Santa Cruz. El tribunal condenó a Luka Maximiliano Seijas a la pena de 12 años de prisión, mientras que resolvió la absolución de Facundo Ismael Díaz.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 25 de mayo de 2024, cuando Mansilla fue hallado inconsciente a pocos metros de un reconocido pub, en las inmediaciones de las calles Alberdi y Rawson, en Río Gallegos. El hombre, padre de tres hijos, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde falleció el 5 de junio de ese mismo año como consecuencia de las severas lesiones sufridas.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Tras conocerse el veredicto, los familiares de la víctima manifestaron un profundo descontento con la resolución judicial y reiteraron el pedido de prisión perpetua para ambos acusados. “Dejan libre a un asesino”, expresó Adrián Mansilla, hermano del expolicía.

Al finalizar la audiencia, la familia Mansilla reclama condena a ambos acusados. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Confirmación de la apelación

En diálogo con La Opinión Austral, la abogada querellante, Dra. Elba Soria, ratificó que la querella recurrirá el dictamen en las instancias superiores. “Vamos a apelar. A partir de este momento estamos en plazo procesal para hacerlo”, sostuvo la letrada.

Respecto de la absolución de Díaz, la abogada remarcó que la querella considera que existen elementos suficientes para su condena. “Una de las personas que ha sido absuelta estuvo en el lugar del hecho. Esto no lo decimos nosotros: están las cámaras de seguridad y quedó demostrado en la causa”, argumentó Soria.

La abogada contiene a la familia Mansilla. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sentencia

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial resolvió condenar a Luka Maximiliano Seijas a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, previsto y reprimido por el artículo 165 del Código Penal.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Seijas los accesorios legales y el pago de las costas procesales, conforme al artículo 29, inciso 3° del Código Penal.

Los hermanos del expolicía escuchan la sentencia judicial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Como parte de la resolución, los jueces dispusieron mantener el estado de detención de Seijas en la dependencia penitenciaria que corresponda y comunicar lo resuelto a las autoridades nacionales.

La sentencia fue firmada por el juez Jorge Daniel Yance, la jueza subrogante Yamila Borquez y la presidenta del tribunal, María Alejandra Vila, con la intervención de la secretaria Gabriela Mansilla.