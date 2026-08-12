La Opinión Austral siguió en vivo la lectura del fallo y los fundamentos de la sentencia en el juicio por el homicidio en ocasión de robo, del expolicia Ruben Mansilla, por el que estaban acusados Luka Maximiliano Seijas y Facundo Ismael Díaz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el caso se remonta a la madrugada del 25 de mayo de 2024. Rubén Mansilla fue encontrado inconsciente a pocos metros del reconocido de reconocido pub, ubicado en inmediaciones de las calles Alberdi y Rawson. El hombre, que era padre de tres hijos y había pertenecido a la Policía, fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permaneció internado hasta que murió el 5 de junio de ese mismo año como consecuencia de las lesiones sufridas.

Finalmente, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial resolvió condenar a Luka Maximiliano Seijas a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, previsto y reprimido por el artículo 165 del Código Penal.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Seijas los accesorios legales y el pago de las costas procesales, conforme al artículo 29, inciso 3° del Código Penal.

Seijas continuará detenido

Como parte de la resolución, los jueces dispusieron mantener el estado de detención de Seijas en la dependencia penitenciaria que corresponda y comunicar lo resuelto a las autoridades nacionales.

La sentencia fue firmada por el juez Jorge Daniel Yance, la jueza subrogante Yamila Borquez y la presidenta del tribunal, María Alejandra Vila, con la intervención de la secretaria Gabriela Mansilla.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Facundo Díaz fue absuelto

En otro de los puntos centrales del fallo, el tribunal resolvió absolver a Facundo Ismael Díaz respecto del delito de homicidio en ocasión de robo que le había sido atribuido en carácter de coautor.

La decisión se tomó por falta de acusación. En consecuencia, la Cámara ordenó hacer cesar todas las medidas cautelares y restricciones legales que habían sido impuestas a Díaz durante el proceso.

Facundo Díaz fue absuelto. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los familiares de la víctima serán informados

El tribunal también dispuso hacer saber a Adrián Mansilla y Maximiliano Mansilla, en su calidad de familiares contemplados por la normativa como víctimas, el estado del trámite y la situación procesal del condenado.

Además, deberán ser consultados respecto de si desean recibir información sobre los distintos trámites vinculados con la ejecución de la pena y los eventuales avances en el régimen de progresividad.

Esto incluye posibles salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación.

Evaluarán la actuación de una abogada

Otro de los puntos incluidos en la resolución fue la decisión de remitir una copia certificada de las partes pertinentes del expediente al Proyecto Público de la Abogacía de Santa Cruz.

El objetivo es que, dentro de sus competencias y de acuerdo con las facultades disciplinarias previstas por la Ley N° 3.913 y sus modificatorias, se evalúe la actuación profesional de la doctora Elba Rosa Soria y se determine lo que corresponda.

El organismo deberá informar al tribunal sobre lo que resuelva en el marco de esa evaluación.

Decomiso y plazos recursivos

La Cámara también ordenó el decomiso de los elementos incorporados al expediente, conforme a lo establecido por el artículo 503 del Código Procesal Penal.

Finalmente, dispuso registrar y notificar la sentencia y, una vez que quede firme, remitir las actuaciones a la Secretaría de Ejecución para los efectos correspondientes.

Tras la lectura del fallo, se informó a las partes que comenzaban a correr los plazos para presentar los recursos correspondientes.