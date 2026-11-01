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La mujer de 39 años señalada como la presunta autora del ataque con arma blanca contra un adolescente de 16 años en el centro de Río Gallegos se entregó a la Policía este domingo, pasado el mediodía. Tras presentarse espontáneamente en la Comisaría Segunda, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando el adolescente de 16 años fue atacado por la espalda con un elemento punzocortante en medio de un altercado en la vía pública, en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Rawson. Tras la agresión, el joven logró llegar hasta la zona de Rivadavia y Zapiola, donde fue asistido y trasladado al Hospital Regional con heridas en la espalda y la nuca.

Como consecuencia del ataque, el adolescente debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció bajo observación médica.

A partir de lo sucedido, la Policía inició una investigación para esclarecer el episodio e identificar a la responsable. Durante las primeras diligencias, los efectivos reunieron testimonios y otras pruebas que permitieron avanzar sobre la presunta autora.

Un segundo menor también resultó herido

En el marco de las diligencias, los efectivos intervinieron en un domicilio de la calle Pasteur, donde encontraron a otro adolescente de 15 años con una herida de arma blanca a la altura del omóplato derecho, también vinculada al mismo episodio.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica y puntos de sutura. Posteriormente, recibió el alta.

En paralelo, la Policía avanzó con la identificación de la presunta agresora a partir de las pruebas testimoniales y periciales reunidas. Finalmente, este domingo pasado el mediodía, la mujer se presentó en la Comisaría Segunda y los efectivos concretaron su inmediata aprehensión.

Además, se realizaron las pericias correspondientes en los lugares relacionados con el hecho y se secuestraron preventivamente elementos considerados de interés para la investigación.

La causa quedó bajo intervención de la Secretaría Penal de turno, a cargo de la doctora Elsa Pastori. Según se informó oficialmente, una vez cumplidos los plazos legales, la mujer pasó a revestir carácter de detenida comunicada, a disposición de la magistratura interviniente.