Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala del Primer Congreso Patagónico de Seguridad, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, brindó una extensa entrevista en diálogo con LU12 AM680. Pródromos destacó la relevancia institucional del foro y remarcó que se trata de una instancia clave para consolidar una mirada regional sobre la seguridad pública.

“Es el primer congreso patagónico de seguridad donde tenemos ministros de La Pampa, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz”, expresó. El funcionario explicó que la iniciativa apunta a generar una planificación integral que permita compartir herramientas, experiencias y mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones. “Estamos trabajando fuertemente en una planificación de seguridad a nivel patagónico y tenemos presencia de jefes y subjefes de policía también y directores”, comenzó diciendo.

Uno de los ejes centrales del encuentro es el fortalecimiento de los controles de personas con medidas judiciales vigentes mediante la utilización del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). “Nosotros estamos trabajando fuertemente con el sistema federal de SIFCOP. Esta gestión le dio un impulso bastante fuerte a los controles y a la identificación de las personas con medidas cautelares”, afirmó.

Momento en el que se realizaba uno de los controles viales. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Asimismo, sostuvo que el intercambio permanente entre las provincias resulta fundamental para enfrentar delitos complejos que se desplazan por distintos territorios. “La verdad que es muy importante, seguimos trabajando y delinear también trabajos que se dan en común en diferentes provincias de la Patagonia”, agregó.

Narcotráfico, terrorismo y recursos

El ministro adelantó que el foro abordará desde el combate al narcotráfico hasta el control de recursos minerales y la protección jurídica de los efectivos policiales. Entre los temas que integran la agenda del congreso se encuentran algunas de las principales preocupaciones que hoy atraviesan a la región patagónica.

Pródromos explicó que el avance del sistema acusatorio exigió una profunda capacitación de los efectivos policiales para adaptarse a las nuevas modalidades de investigación y actuación judicial. “Desde el inicio del sistema acusatorio se empezaron con las capacitaciones para todo el personal policial como primer interventor en tema de sustancias narcóticas y también la persecución del delito”, indicó.

En ese sentido, destacó el trabajo coordinado que se desarrolla con la Justicia Federal en investigaciones vinculadas al narcotráfico. “Son causas federales que muchas veces la impulsa la provincia de Santa Cruz o son designadas por la justicia federal para que se pueda trabajar en conjunto”, explicó.

La plantación de marihuana dentro de uno de los domicilios. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

El ministro también hizo referencia a la importancia de garantizar transparencia cuando existen investigaciones que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad. “Muchas veces en esos casos los pedimos nosotros del Ministerio de Seguridad para generar una transparencia en la investigación si es un personal policial o del ámbito de la fuerza de seguridad de la provincia”, manifestó.

Respecto a la agenda específica del foro, señaló que las discusiones abarcarán una amplia variedad de problemáticas. “Tenemos la parte narcotráfico, negociación, terrorismo, la parte jurídica para defender nuestro personal policial. También tenemos elementos ferrosos, que es algo muy importante que está pasando con toda la Patagonia Argentina que se van los recursos minerales y es exigir un control más estricto en toda la Patagonia”.

El dolor por la muerte de Gastón Trujillo

El funcionario expresó su pesar por el fallecimiento del subcomisario y pidió acompañar a la familia. También defendió el pedido de financiamiento impulsado por el Gobierno provincial.

La jornada estuvo atravesada además por la conmoción que generó la muerte del subcomisario Gastón Trujillo, quien falleció este martes luego de permanecer internado en estado crítico tras un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 12.

El subcomisario Gabriel Trujillo, falleció este martes.

Consultado sobre el tema, Pródromos expresó su dolor y el de toda la estructura policial. “Estuve en zona norte. Tuve que venir para estos lados. La verdad que es lamentable lo que pasó con el compañero, compañero de trabajo siempre al ministerio”.

El ministro definió el hecho como una tragedia para toda la institución. “La verdad que fue un accidente, una desgracia para el ministerio y para los compañeros y la fuerza policial en general. Así que acompañar a la familia en este momento que es bastante doloroso”.

Respecto de la investigación judicial en marcha, evitó profundizar en aspectos vinculados a responsabilidades y pidió respeto por los familiares. “Eso ya lo evalúa la justicia. Hoy creo que lo más importante es el acompañamiento a la familia con lo que sucedió y mucho más no voy a hablar porque creo que por respeto a ellos”.

Salario

Por otra parte, el funcionario también se refirió a la situación económica provincial y a las negociaciones salariales que involucran a los trabajadores estatales. “Las paritarias el gobierno provincial lo largó la semana pasada. Nosotros largamos también la convocatoria a la mesa del Consejo del Salario, donde se discute el tema salarial y la laboral”.

En ese contexto, defendió la importancia del financiamiento que impulsa el Ejecutivo santacruceño. “Es tan importante el préstamo que quiere pedir el gobierno provincial, porque eso se va a ir en obras de la provincia y lo que está destinado hoy en la caja de economía que va en obra, eso debería pasar a lo que es el salario del personal del Estado Provincial”.

Un móvil policial en las calles del barrio 225 Viviendas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, pidió respaldo político para avanzar con las iniciativas oficiales. “Yo creo que es muy importante que nuestros diputados tengan esa mirada para poder acompañar y levantar la mano para que nuestra provincia pueda avanzar, porque si no va a ser muy difícil”.

Finalmente, vinculó la situación económica con las causas judiciales que involucran hechos de corrupción ocurridos en años anteriores. “Sería conveniente que los diputados empiecen a planificar una estrategia… hoy estamos viendo que la justicia a nivel nacional está yendo fuerte con todos aquellos políticos que se han robado todo en la provincia de Santa Cruz”.

“Están vendiendo los bienes, pero está yendo para cualquier lado, menos para la provincia. Deberían armar algo para que ese dinero que se están llevando para otro lado lo pidan para la provincia de Santa Cruz y también ayuden a que esto pueda salir adelante”.