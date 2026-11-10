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La Policía de Santa Cruz identificó a 120 personas que registraban medidas judiciales vigentes durante los controles realizados en rutas nacionales y provinciales entre octubre de 2025 y octubre de 2026. El dato forma parte del balance oficial de la Dirección General de Policía Caminera, que también informó que se controlaron 248.235 vehículos y se identificó a 1.255.744 personas en toda la provincia.

Según las estadísticas difundidas por la fuerza provincial, los procedimientos permitieron detectar requerimientos judiciales mediante consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta que facilita el acceso a información sobre medidas vigentes y permite dar intervención a las autoridades correspondientes.

El relevamiento comprende un año de actividad operativa en distintos corredores viales de Santa Cruz e incluye tareas de prevención, fiscalización del tránsito, identificación de personas y colaboración con organismos judiciales.

Más de 1,2 millones de personas identificadas

Uno de los números más relevantes del informe es la cantidad de personas identificadas: 1.255.744 en el período de doce meses. De ese total, 120 registraban medidas judiciales vigentes, de acuerdo con las consultas realizadas a través del SIFCOP.

Por otra parte, la Policía Caminera informó que durante el mismo período controló 248.235 vehículos. Los procedimientos incluyeron la verificación de documentación obligatoria, las condiciones de circulación y la identificación de conductores.

Las tareas estuvieron a cargo de las 11 unidades operativas que dependen de la Dirección General de Policía Caminera, distribuidas en corredores estratégicos, accesos a localidades y puntos de circulación interprovincial.

En materia de seguridad vial, el balance oficial registra 238 alcoholemias positivas.

Según la información oficial, los controles se mantienen durante las 24 horas y se complementan con operativos especiales en las temporadas de verano e invierno, cuando aumenta el movimiento vehicular en las rutas santacruceñas.

238 alcoholemias positivas y 730 infracciones

En materia de seguridad vial, el balance policial registró 238 alcoholemias positivas detectadas durante los controles realizados en distintos puntos del territorio provincial.

A ese número se suman 730 actas de infracción por incumplimientos de las disposiciones vigentes en materia de tránsito. Las verificaciones contemplaron documentación, condiciones de seguridad de los vehículos y otros requisitos obligatorios para circular.

El informe también consignó 339 retenciones por distintas faltas, como resultado de irregularidades detectadas durante los procedimientos. Estas intervenciones se enmarcan en las medidas preventivas y administrativas previstas por la normativa vigente.

Controles al transporte y prevención en las rutas

Además de la fiscalización vehicular, la Policía Caminera desarrolla tareas de prevención del delito, asistencia a conductores y procedimientos coordinados con otras dependencias de seguridad.

El trabajo incluye controles específicos sobre el transporte de cargas y pasajeros, especialmente en corredores utilizados por la actividad comercial, productiva y de transporte de personas.

De acuerdo con el balance difundido por la Policía de Santa Cruz, las cifras permiten dimensionar el despliegue de las unidades camineras durante el último año, tanto por el volumen de vehículos y personas controladas como por las intervenciones vinculadas con requerimientos judiciales e infracciones de tránsito.