Un hombre y una mujer fueron capturados durante un intento de robo en una vivienda de Rawson y, con el objetivo de evitar que su caso avance hacia un juicio penal, propusieron resarcir a la víctima del hecho con lavandina y fideos.

Según informó Diario Jornada, la audiencia se llevó a cabo este jueves por la mañana en la Oficina Judicial de la capital chubutense, ante los jueces Marcos Nápoli y Javier Allende. En representación de la Fiscalía de Rawson se presentó el funcionario de fiscalía, Federico Esusy, mientras que la defensa de los acusados fue ejercida por el abogado Pablo Sánchez.

Los acontecimientos que desencadenaron esta situación ocurrieron el 17 de noviembre de 2022, alrededor de las 19:30 horas, cuando un hombre regresaba a su casa y se encontró con dos ladrones, quienes habían forzado una ventana lateral de la residencia. Ambos causaron gran desorden en el interior e intentaron escapar con objetos de valor. No obstante, el damnificado los retuvo hasta que llegó la Policía.

Los delincuentes fueron imputados por tentativa de hurto. Inicialmente, la jueza Ivana González rechazó la aplicación de una de las opciones que ofrece la “solución alternativa del conflicto”. Sin embargo, la defensa apeló ante la Cámara de Apelaciones de Trelew, que decidió que el caso se llevara a otra audiencia.

Ante el tribunal, el acusador argumentó en repetidas ocasiones que el proceso debía continuar y no terminar con una reparación, que en este caso consistía en la entrega de lavandina y fideos. Además, destacó que las soluciones alternativas no deberían aplicarse a acusados con antecedentes penales, que habían sido detenidos infraganti y que estaban obligados a seguir las instrucciones del Procurador General.

Al revisar los antecedentes de los acusados, señaló que el hombre había tenido salidas alternativas en cinco ocasiones por delitos menores, así como un juicio abreviado y una condena condicional por otros ilícitos. La mujer también tenía dos antecedentes penales en los que se le habían otorgado salidas alternativas.

Después de presentar dichos argumentos, agregó que no es posible que se aplique esta figura penal en este caso y tres jueces estuvieron de acuerdo. En la nueva audiencia, Nápoli y Allende coincidieron en que “los antecedentes penales no fueron suficientes como advertencia para que no vuelvan a incurrir en nuevos delitos”.

Un factor clave para esta determinación fue la negativa de la víctima a aceptar los elementos ofrecidos como compensación. Por lo tanto, se decidió continuar con el procedimiento penal con la posibilidad de llevar a los acusados a juicio oral.

