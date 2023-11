Lautaro tiene "muerte cerebral" pero los padres "esperan un milagro", según el parte médico

Lautaro Alvarado (19), el joven que fue atacado a golpes durante una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, permanece internado con "muerte cerebral" y con "nulas" expectativas de recuperación, aunque sus padres "esperan un milagro" y por eso no autorizaron la donación de sus órganos, según el parte médico dado a conocer hoy.

El auditor médico de la Clínica Mariano Moreno, situada en el distrito de Moreno, Silvio Ortuondo, informó esta mañana a la prensa que "el diagnóstico es muerte cerebral" y que ya se les explicó a los padres del chico lo que implica, aunque por el momento ellos quieren esperar y no autorizaron al Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) para que realice la ablación de órganos.

"Recién acabo de hablar con los padres y tienen todo explicado, se les explicó toda la evolución del paciente, y ellos esperan un milagro para que el chico salga adelante", expresó Ortuondo.

"Como todo, la medicina tiene un límite, en medicina dos más dos es cinco, se les dijo que, de un cien por ciento, hay una posibilidad de que salga adelante, pero eso solo Dios lo sabe, y ellos esperan que Dios los ayude y el chico salga adelante", agregó.

En diálogo con los medios, el auditor continuó: "Por ende, no autorizaron al Incucai a que haga el procedimiento y personalmente estoy de parte de ellos y vamos a seguir esperando que el chico pueda salir", aunque remarcó que las expectativas son "nulas".

"La indicación acá sería que los padres autoricen al Incucai extubación del paciente", agregó el auditor, quien no obstante reiteró que la decisión la tienen ellos.

Tras ello, el profesional de la salud aclaró: "Como médico les recomendé hacer el milagro para otras personas, y que acepten el Incucai, es un cuerpo de 19 años que puede ayudar a mucha gente que está esperando el trasplante de algo para poder seguir viviendo, caso de los riñones, la córnea, corazón y pulmones". (Télam)