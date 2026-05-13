Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a Puerto Deseado y tuvo como víctima a una figura ampliamente conocida en el ámbito judicial de Santa Cruz. El exjuez de instrucción Oldemar Villa sufrió el robo de una motocicleta que finalmente pudo ser recuperada por personal de la División de Investigaciones (DDI) local tras una serie de tareas investigativas desplegadas durante las últimas horas.

El procedimiento se concretó en la noche del lunes 11 de mayo y dejó al descubierto una secuencia marcada por maniobras de fuga, recorridos sospechosos por distintos sectores de la ciudad y el hallazgo del rodado escondido en un terreno baldío.

De acuerdo a la información difundida oficialmente por la Policía de Santa Cruz, la recuperación del vehículo se produjo en el marco de una investigación en curso vinculada a una causa por robo.

Las averiguaciones comenzaron luego de la denuncia por la sustracción de una motocicleta Honda XR negra perteneciente al exmagistrado, un hecho que rápidamente movilizó a efectivos de la DDI Puerto Deseado. Mientras realizaban recorridos y tareas de relevamiento de información, los investigadores detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de motocicletas cuyas características coincidían con una de las descriptas en la causa.

Oldemar Villa se jubiló en el 2025, tras 18 años siendo juez en Puerto Deseado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según detallaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, ambos conductores comenzaron a realizar maniobras peligrosas e intentaron escapar, ignorando las órdenes de detención impartidas por el personal actuante.

La situación generó momentos de tensión y obligó a intensificar las tareas investigativas para intentar establecer el recorrido realizado por los sospechosos y el posible destino del rodado buscado.

A partir de distintas diligencias, entrevistas y averiguaciones practicadas en diversos puntos de Puerto Deseado, los efectivos lograron reunir información clave que permitió orientar la búsqueda hacia un terreno baldío de la ciudad.Fue allí donde finalmente encontraron la motocicleta sustraída.

El vehículo, una Honda XR color negro, se hallaba oculto y presentaba visibles daños materiales. Además, los investigadores constataron faltantes de autopartes y modificaciones en su apariencia original, una práctica habitual en hechos de robo de motovehículos cuando los delincuentes intentan dificultar su identificación o posterior recuperación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se procedió al secuestro formal de la motocicleta para avanzar con las pericias correspondientes y continuar con la investigación destinada a determinar la totalidad de las responsabilidades involucradas en el hecho.

Aunque oficialmente no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de los sospechosos, este diario pudo saber que uno de ellos sería hijo de un funcionario municipal. Mientras tanto, la causa continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.