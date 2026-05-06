La investigación por la desaparición de Aníbal Eduardo Cepeda, el hombre de 72 años buscado en Río Gallegos, sumó un nuevo avance durante la madrugada de este miércoles, cuando se confirmó la liberación de las dos personas que habían sido demoradas en el marco de los allanamientos realizados en la ciudad.

Según pudo saber La Opinión Austral, ambas personas recuperaron la libertad tras haber quedado vinculadas al expediente judicial, mientras la causa continúa en etapa investigativa con foco en la recolección y análisis de pruebas.

Planificación del operativo de búsqueda de Aníbal Cepeda.

Allanamientos y secuestro de elementos

Los procedimientos se llevaron adelante el martes por la noche en viviendas ubicadas en calles Cantarutti al 1300 y Cañadón León al 400, donde intervino personal de la División de Investigaciones (DDI) junto con otras áreas de la Policía de Santa Cruz.

Allanamiento en uno de los domicilios para dar con la ubicación del jubilado desaparecido en Río Gallegos. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO.

De acuerdo a lo informado por el jefe de la Regional Sur, Cristián Garay, las personas demoradas “están en el expediente judicial” y su situación fue evaluada en función de elementos surgidos durante la investigación.

“Son personas que, de acuerdo a la investigación, aportaron algo que determinó el allanamiento de los domicilios. Quedaron vinculadas a la causa de alguna manera, eso lo va a determinar la Justicia posteriormente”, explicó este miércoles por la mañana consultado por el móvil de La Opinión Austral.

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En esos procedimientos también se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados para determinar su relación con la desaparición de Aníbal Cepeda.

Garay indicó que existe información incorporada al expediente, pero aclaró: “Hay elementos en el expediente que por el momento no podemos mencionar, a los efectos de no entorpecer la causa”.

Cómo se organiza la investigación

La búsqueda del vecino se desarrolla bajo un esquema de trabajo dividido en dos ejes. Por un lado, la investigación judicial, que encabeza la Comisaría Primera —donde se radicó la denuncia— junto con la DDI. Por otro, el despliegue operativo en el territorio, que incluye rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

Cúpula policial a cargo de la investigación.

“Separamos esta búsqueda en dos tramos. Lo judicial corre por un lado y, en paralelo, estamos diagramando rastrillajes con la Plana Mayor de la Policía y el Ministerio de Seguridad”, detalló Garay.

Además, indicó que el despliegue de personal se ajusta a los resultados que arroja la investigación: “Una vez que la parte investigativa arroje algún tipo de resultado, vamos a abocar el personal a esas zonas donde hay más posibilidad de encontrar a la persona”. Esas pruebas recolectadas en los allanamientos llevaron a los investigadores a realizar el rastrillaje en las inmediaciones de la Laguna María La Gorda.

Rastrillajes en distintos sectores de Río Gallegos

Este miércoles por la mañana, la Policía realizó un nuevo rastrillaje en la zona de la Laguna María La Gorda, como parte de los operativos en terreno.

Cristián Garay supervisa uno de los rastrillajes en busca de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años desaparecido en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Estos trabajos se suman a otros realizados previamente, como los rastrillajes en inmediaciones de calles Alcorta y Comodoro Rivadavia, además de los procedimientos nocturnos en domicilios particulares.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos se definen a partir de la información reunida en la causa y de los datos que puedan surgir tanto de testimonios como de registros, incluyendo cámaras de seguridad.

Laguna María La Gorda. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Denuncia reciente y reconstrucción de los últimos días

La denuncia por la desaparición de Cepeda fue radicada el lunes en la Comisaría Primera. Sin embargo, la investigación apunta a determinar con precisión desde cuándo no se tiene contacto con el hombre.

El comisario Cristián Garay, jefe de la regional Sur, habló con La Opinión Austral durante los rastrillajes en la laguna María La Gorda. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Fuentes del caso indicaron que podrían haber transcurrido varios días sin contacto con su entorno familiar, e incluso trascendió que la última comunicación habría sido el 20 de abril, dato que aún es materia de verificación.

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades reiteraron el pedido a vecinos de Río Gallegos para aportar cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda de Aníbal Cepeda.

El hombre tiene 72 años, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el cabello corto y canoso.

Desde la Policía indicaron que cualquier dato puede ser relevante para orientar los procedimientos y avanzar en la investigación.