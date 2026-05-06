Qué pasó con Aníbal Cépeda: rastrillaron alrededor de una laguna de Río Gallegos en busca del jubilado La Policía de Santa Cruz desplegó un nuevo rastrillaje en Río Gallegos para encontrar a Aníbal Cepeda, el hombre de 72 años desaparecido. El operativo se suma a allanamientos, tareas de la DDI y pedidos de colaboración a la comunidad.

La Policía de Santa Cruz continúa con la búsqueda de Aníbal Eduardo Cepeda, el vecino de 72 años cuyo paradero se desconoce desde hace varios días, y este miércoles por la mañana realizó un nuevo operativo de rastrillaje en la zona de la Laguna María La Gorda, en Río Gallegos.

El procedimiento forma parte de una serie de medidas que se vienen desarrollando desde que se radicó la denuncia por su desaparición el lunes, aunque existen indicios de que la falta de contacto con su familia sería anterior.

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Rastrillaje en la Laguna María La Gorda

Durante un móvil en el lugar de La Opinión Austral, el comisario Cristián Garay, jefe de la Regional Sur, confirmó que el operativo responde a la continuidad de la investigación y que hay datos precisos que llevaron la investigación hasta ese lugar. “Estamos en la búsqueda del señor Aníbal Cepeda, cuya denuncia fue el día lunes de la presunta desaparición. A partir de ese momento estamos trabajando en la ciudad con distintos procedimientos”.

Consultado sobre la elección del lugar y la planificación de los operativos, explicó que el trabajo se organiza en dos líneas: “Nosotros separamos esta búsqueda en dos tramos. Hay una cuestión que tiene que ver con lo judicial. En este aspecto, la Comisaría Primera interviene y fue quien tomó la denuncia en primer momento, e inmediatamente se interviene el área de investigaciones. Eso corre por un lado”.

“Abocamos el personal a las zonas donde hay más posibilidad de encontrar a la persona” Cristián Garay, jefe Regional Sur de la Policía de Santa Cruz

En paralelo, detalló el despliegue territorial: “Después estamos coordinando con la plana mayor de la Policía y el Ministerio de Seguridad, estamos todos trabajando en diagramar lo que son rastrillajes en la ciudad. Una vez que la parte investigativa arroje algún resultado, vamos a abocar el personal a esas zonas donde hay más posibilidad de encontrar a la persona”.

El rastrillaje en ese sector específico se enmarca dentro de las tareas de campo que incluyen recorridos en distintas zonas de la ciudad, definidos a partir de la información recolectada por los investigadores.

Laguna María La Gorda. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Allanamientos y dos personas demoradas

En paralelo, la investigación avanzó con allanamientos realizados el martes por la noche en domicilios ubicados en calles Cantarutti al 1300 y Cañadón León al 400, procedimientos que se extendieron hasta pasada la medianoche.

Sobre estos operativos, Garay confirmó lo anticipado por La Opinión Austral, que el martes por la noche “hubo dos personas que en principio están en el expediente judicial. Son personas que, de acuerdo a la investigación, aportaron elementos que determinaron el allanamiento de los domicilios”. Y agregó sobre su situación procesal: “Estas personas quedaron vinculadas a la causa de alguna manera, eso lo va a determinar la justicia posteriormente, pero en principio tiene que ver con la búsqueda de indicios o elementos que nos permitan encontrar al señor Cepeda”.

Cristián Garay supervisa uno de los rastrillajes en busca de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años desaparecido en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Elementos bajo análisis y reserva de la investigación

Consultado sobre posibles hallazgos, Garay indicó que “hay elementos en el expediente que por el momento no podemos mencionar, que tienen que ver con la investigación, y a los efectos de no entorpecer la causa nos vamos a reservar esa información”. Esta reserva se mantiene en línea con el trabajo judicial en curso y la necesidad de preservar las medidas investigativas.

Cómo se organiza la búsqueda

El Comisario General Daniel Carrillo, Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, explicó que “toda información con la que podamos contar nos va a ser útil”, por lo que se mantiene el pedido a la comunidad para aportar datos que puedan ser verificados.

Hasta el momento, no se confirmó que Cepeda haya estado en los lugares allanados ni en el sector donde se realizó el rastrillaje más reciente. La Opinión Austral, pudo saber también que la DDI no descarta nuevos allanamientos.

La denuncia por la desaparición fue radicada el lunes en la Comisaría Primera, pero la investigación intenta determinar con precisión desde cuándo no se tiene contacto con Cepeda.

Fuentes del caso indicaron que podría tratarse de varios días, e incluso trascendió que la familia no tendría noticias suyas desde el 20 de abril, aunque ese dato aún es materia de verificación.

Características y pedido de colaboración

Aníbal Cepeda tiene 72 años, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el pelo corto y canoso.

La Policía reiteró el pedido de colaboración a vecinos de Río Gallegos para que aporten cualquier información sobre su posible paradero o movimientos recientes, con el fin de avanzar en la investigación y orientar los operativos en curso.